警掃5外圍網站涉賭款4.6億 拘57人

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，警方一直留意外圍活動數碼化趨勢，經情報分析及深入調查，本月13日起採取行動拘捕49男8女，年齡介乎18至74歲，相信部分人有三合會背景。被捕人當中包括最少5名骨幹成員，約20人為外圍中介，或以協助洗黑錢方式參與相關外圍網站運作，其餘部分人屬傀儡戶口持有人。調查及拘捕行動繼續，不排除有更多人被捕。

部分人提供戶口 涉洗黑錢

警方初步調查指，涉案的5個最活躍外圍網站由今年初起，合共收取超過4.6億元非法網上賭博的存款。另外，在個別中介人的電子裝置及外圍網登入賬號內，共發現約1.64億元外圍投注紀錄，包括足球、賽馬及網上牌類賭博。行動中亦發現有人自願將轉數快戶口、銀行戶口及儲值支付工具戶口交給不同犯罪集團洗黑錢。

警方表示留意到部分非法賭博網站聲稱海外合法註冊，提醒除本地法例規管和批准的機構、場合可合法賭博，其餘皆違法。在非法網站投注會涉嫌觸犯「向收受賭注者投注」罪，最高判監9個月及罰款5萬元。警方續指正值歐國盃，根據過往經驗，很多市民會提高足球博彩投注，提醒應循合法途徑投注。