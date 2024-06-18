兜路粗言罵客罰款 的士司機：乘客罵我不用罰?

【明報專訊】一名的士司機去年從青衣接載乘客往伊利沙伯醫院時涉兜路，乘客不滿，下車後拍攝司機，稱會將他的容貌和車牌「公審」，司機回以粗言穢語。案件昨在九龍城裁判法院開審，司機審前承認「的士沒有採用最直接而切實可行的路線往目的地」及「無禮貌及不守規矩」兩罪，被判罰款900元。司機庭上解釋案發時導航不清晰，詢問辱罵他的乘客是否不用懲罰。
41歲被告劉耀祖被票控兩罪，案情指，甘姓女乘客2023年7月4日於青衣鄉事會路登上被告的士前往油麻地伊利沙伯醫院，被告駛至佐敦道拔萃女書院外時稱塞車要求甘下車，其後再在加士居道駛至廟街時再要求甘下車，甘兩次均拒絕。
塞車為由要求事主下車
稱導航亂 無意多收車資
被告最終抵達醫院，總長度12.64公里。甘拍下被告的士車牌號碼並與被告口角，被告用粗言穢語指罵對方，甘遂報案。交通警員量度最直接而切實可行的路線前往目的地，路線長度應為11.4公里。
被告原擬不認罪，他自行簡述抗辯理據稱案發時「導航好亂」，無意多收車資，又被乘客指罵揚言要放到網絡上「公審」，欲打爛他飯碗。他解釋只想發泄不滿，反問乘客是否毋須懲罰，裁判官回應要視乎對方的無禮程度。
【案件編號：KCS 41818-9/23】