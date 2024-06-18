明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

青年阻差罪脫 高院指原審錯誤換官重審

【明報專訊】青年被控2019年七一在銅鑼灣時代廣場外阻差辦公，裁判官彭亮廷裁定被告表證不成立，斥警長違反武力指引和律政司「告到天腳底都要告」。律政司以案件呈述方式上訴，高院昨頒判辭指，原審裁判官錯誤考慮了不應考慮的事項，裁定原審法律上犯錯，律政司上訴得直。高院考慮原審裁判官的觀察和評論，認為本案適合由另一裁判官重新審理，交予另一裁判官重審。

被告李兆聰被指阻撓警員拘捕同行女子，裁判官彭亮廷裁定警員對女子的拘捕不合法，而警長對被告的方向開海綿彈槍，警方驅散行動「值得商榷」。律政司提出12條上訴問題，包括原審裁定警員使用非法武力、原審指控方檢控基礎不明確等有否犯錯。

根據判辭，涉事警長原審時作供，否認發射海綿彈違反武力指引，稱有人投擲水樽才使用海綿彈。高院法官陳仲衡認為，原審裁判官在毋須答辯陳辭的階段，在警員否認違反指引的情况下，作出警員違反指引的事實裁斷，犯下法律錯誤。

原審質疑警方驅散行動

官：個人意見不應考慮

陳官續稱，原審裁判官以「值得商榷」評論警方驅散行動，對於表面證據成立與否，可謂無足輕重；審訊聚焦處理的應是控罪相關情况，原審的個人意見不應該是相關考慮。陳官提及，案發時不少人湧入時代廣場，原審完全無考慮人群湧入造成的社會安寧風險，有關「值得商榷」的評論可說是毫無意義，並非審訊法庭要處理的議題。

至於原審裁判官批評檢控基礎不清晰，陳官稱原審錯誤理解控方證據，未有留意涉事同行女子有否非法集結，並非本案要關注的事項。陳官認為，本案不存在原審形容檢控基礎無法磨合的情况，原審錯誤地以此為表證不成立的理由，屬法律上犯錯。

【案件編號：HCMA 81/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

指大成管理失效 教局委校董進駐 6校董聯署批辦團無視收生增 「毁滅親生仔」
指大成管理失效 教局委校董進駐 6校董聯署批辦團無視收生增 「毁滅親生仔」
看報道前「完全唔知」停辦 有家長不滿無商討
看報道前「完全唔知」停辦 有家長不滿無商討
教局曾委11校董 罷免興德校長
教局曾委11校董 罷免興德校長
玩滑翔傘墮樹上 七旬退休警昏迷
玩滑翔傘墮樹上 七旬退休警昏迷
盜浸大學生會80萬 前財秘囚25月
盜浸大學生會80萬 前財秘囚25月
「美國會」正價贖債 「債券會員」續會須另付 持有人稱蝕170萬再要花150萬 指做法不公
「美國會」正價贖債 「債券會員」續會須另付 持有人稱蝕170萬再要花150萬 指做法不公
中環大潭道共兩會所 近3000會員52%美籍
中環大潭道共兩會所 近3000會員52%美籍
刑檢年報無提國安法案件 有「維護國家象徵」案
刑檢年報無提國安法案件 有「維護國家象徵」案
狄志遠問雙普選 政制局：無忘記但需看新選制效果
狄志遠問雙普選 政制局：無忘記但需看新選制效果
播投訴未予品牌回應 《東張》遭通訊局警告
播投訴未予品牌回應 《東張》遭通訊局警告
「兒童合唱團之父」葉惠康逝世 享壽94
「兒童合唱團之父」葉惠康逝世 享壽94
換污水廠喉管突湧刺鼻味 5工人昏迷1死 女工井底亡 老闆夫認無攜安全設備
換污水廠喉管突湧刺鼻味 5工人昏迷1死 女工井底亡 老闆夫認無攜安全設備
渠署監工：曾阻事主救人 駁風機時聞已落井
渠署監工：曾阻事主救人 駁風機時聞已落井
22露營場地 9疑違規劃用途 八成無酒店牌 缺第三者保險 規劃署：有證據會執管
22露營場地 9疑違規劃用途 八成無酒店牌 缺第三者保險 規劃署：有證據會執管
空氣清新機表現 1899元小米勝7880元Dyson
空氣清新機表現 1899元小米勝7880元Dyson
指寵物酒店報價欠透明 同狗價錢差一倍
指寵物酒店報價欠透明 同狗價錢差一倍
中途被轉介內地磨牙 客戶求退款曾遭拒
中途被轉介內地磨牙 客戶求退款曾遭拒
涉假文件取MPF拘25人 被捕供款人指中介游說 整合戶口再騙款
涉假文件取MPF拘25人 被捕供款人指中介游說 整合戶口再騙款
業界：有中介海外「合作伙伴」助偽造文件
業界：有中介海外「合作伙伴」助偽造文件
貨機爆胎滯跑道 450客機延誤
貨機爆胎滯跑道 450客機延誤
涉3宗機場偷行李 外籍情侶被捕
涉3宗機場偷行李 外籍情侶被捕
屠龍槍手稱憂退出會被殺 消極迎合 指war game友人提殺警計劃 原以為「齋吹」
屠龍槍手稱憂退出會被殺 消極迎合 指war game友人提殺警計劃 原以為「齋吹」
被捕時向警開槍 藏AR15步槍可連射
被捕時向警開槍 藏AR15步槍可連射
元朗工地墜工字鐵 六旬工人腳傷不治
元朗工地墜工字鐵 六旬工人腳傷不治
兜路粗言罵客罰款 的士司機：乘客罵我不用罰?
兜路粗言罵客罰款 的士司機：乘客罵我不用罰?
私家車走私內地 暗格藏值1200萬CPU
私家車走私內地 暗格藏值1200萬CPU
警掃5外圍網站涉賭款4.6億 拘57人
警掃5外圍網站涉賭款4.6億 拘57人
32.7℃今年最熱 本周持續高溫
32.7℃今年最熱 本周持續高溫
灣區熱搜：昔羊城四大之一 結業24年 穗百年酒家大三元原址重開
灣區熱搜：昔羊城四大之一 結業24年 穗百年酒家大三元原址重開
灣區熱搜：隨長堤金融區失色 曾走下坡轉營快餐
灣區熱搜：隨長堤金融區失色 曾走下坡轉營快餐
灣區手記：公司取名 ／文：尚東美
灣區手記：公司取名 ／文：尚東美
【Emily】賀一誠話香港永遠係澳門「老大哥」 產業調整不側重旅遊博彩 盼「兄弟」共同發展
【Emily】賀一誠話香港永遠係澳門「老大哥」 產業調整不側重旅遊博彩 盼「兄弟」共同發展
【Emily】教大天津體院合辦中國女排展 有獎牌球衣睇
【Emily】教大天津體院合辦中國女排展 有獎牌球衣睇
【Emily】導盲犬×長者 保良局小學推生命教育
【Emily】導盲犬×長者 保良局小學推生命教育
【Emily】首5月非內地旅客升93.5% 跑贏內地客
【Emily】首5月非內地旅客升93.5% 跑贏內地客
【Emily】港鐵車廂現蛇蹤 蛇王捉走
【Emily】港鐵車廂現蛇蹤 蛇王捉走
【Emily】助來港人才快速融入 立會邀公眾意見
【Emily】助來港人才快速融入 立會邀公眾意見