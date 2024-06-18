被捕時向警開槍 藏AR15步槍可連射

【明報專訊】蘇緯軒昨庭上談及，2019年12月8日殺警計劃夭折後一直匿藏；同年12月20日晚他與當時女友鍾雪瑩在大埔同行，其間兩名男子上前拍他膊頭，他不肯定他們是否警員，擔心他們傷害自己，遂拔出半自動P80手槍上膛，向對方開出一槍，結果即場被制服。控方呈堂相片可見，警方在蘇藏身的翠屏花園單位，從牀下檢取一把AR15步槍、共逾200發子彈連同彈匣，以及一件避彈衣。蘇稱，槍支分件從美國毋須審批運抵本港，Stephen經名為陳玉龍的男子交給蘇。
庭上播放閉路電視片段顯示，蘇在街上被警方控制時把手槍掉落地上。
手槍彈頭中空 殺傷力強
控方讓蘇檢視涉案手槍和長槍的實物，蘇詳細講述槍彈型號和威力等，指步槍上的瞄準器可放大8倍，扣下扳機後步槍可連續發射，直至用光子彈或鬆手為止。他說，供步槍使用的均為實心普通子彈，穿透力較高，至於手槍所用的中空彈彈頭凹陷，射進人體後可變形擴張，故殺傷力較高；而步槍腰帶裝有彈匣並繫有止血帶，一旦四肢中槍可用止血帶急救。
蘇表示，屋內搜到的台幣及台灣電話卡等是Stephen託陳玉龍轉交給他，上述住所亦由Stephen安排讓蘇暫避風頭，蘇又擬前往台灣逃過警方追緝。
被問及如何結識Stephen，蘇表示自小喜歡槍械及打野戰，14歲左右在網上認識比他年長約10歲的Stephen，蘇欣賞敬佩Stephen對槍的知識豐富。自2014年佔領中環，兩人不時討論政治，包括2016年牽涉本土民主前線的旺角暴動。蘇約2017年獲Stephen邀請當他的助手，蘇形容非常吸引、不能抗拒。