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港聞

港聞二

屠龍槍手稱憂退出會被殺 消極迎合 指war game友人提殺警計劃 原以為「齋吹」

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織涉策劃2019年殺警案，昨在高院進入第35天審訊。被指為槍手的蘇緯軒以從犯證人的身分作供，憶述反修例期間有警員向示威者開槍，「打war game」友人Stephen遂提出殺警計劃，但他沒就本案被捕。蘇稱得悉計劃後，不想實際牽涉或親身參與，但Stephen的疑心非常重，經常安插親信監視行動，蘇為免遭懷疑破壞計劃就迎合同謀。蘇稱，若中途退出可能被他殺害，「就算唔畀警察拉，都會畀佢（Stephen）搞」。

蓄平頭、戴眼鏡的蘇緯軒（案發時18歲）作供指他中五畢業，曾兼職救生員及游泳教練。他承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍彈等三罪，《反恐條例》下關於爆炸等罪則獲撤控。蘇確認於2019年12月20日被捕和搜出彈槍（另見稿），在2020年6月簽署無損權益口供。

蘇緯軒在庭上稱，於2014年認識Stephen（即蘇翰韜），受對方耳濡目染同情暴動者，Stephen倡組隊以武力抗爭來爭取港人自決。2019年7月，蘇依Stephen指示和勇武分子、涉案同謀吳智鴻見面推銷槍械，兩人交換聯絡方式。於10月有示威者遭警員以實彈擊中，Stephen認為警方武力程度升級，示威者用實彈還擊是無可厚非，他有意用槍襲警。

認為「博拉」 臨時缺席試槍

至11月，Stephen告訴蘇已將槍交予吳智鴻一方，他們對槍械認識不多，着蘇指導試槍，但蘇知道吳一方決定在鄰近夜行路線的郊區試槍後，認為他們基本上是「博拉」，很可能會被警方拘捕，於是臨時缺席，他形容是慣常技倆。

同月，蘇從Stephen得知較詳細的殺警計劃，他擬於民陣發起在灣仔軒尼詩道遊行途中，擺設兩個加插鐵釘的炸彈，當警員推進經過大炸彈時先按兵不動，待警員到達小炸彈時就引爆小炸彈，逼警員後退靠近大炸彈及引爆，其間槍手在附近天台從高處射擊。蘇估計，屆時吳與眾人從死傷警員拾槍據為己用。

蘇表示，當時Stephen與他同就另案獲准保釋，蘇認為兩人同樣或受監視，起初Stephen沒講過叫他參與計劃，蘇相信他們只是「齋吹」討論，惟不久Stephen提出想用另一批槍械，並安排他做槍手。蘇口頭上和吳協調計劃，商議安排車手接載，在原定行動的12月8日凌晨則重施故技，蘇以信息跟吳稱「so sad 無彈」及關注運槍，吳沒再下達指示，令蘇有信心拖延行動。同日早上，Stephen通知蘇行動取消，蘇從新聞獲知同謀被捕。

曾外國射擊 500米內擊中無難度

被告張銘裕的辯方大律師姚本成盤問下，蘇透露曾在外國靶場實彈射擊，要射中500米內人形目標對他無難度。姚質疑行動會否傷及無辜，蘇否認稱只涉及警方防線內者，Stephen考慮到若誤傷平民，坊間會批評蘇和同謀是「濫殺無辜嘅恐怖分子」。蘇承認說不出對計劃反感，但重申他不打算親自執行。審訊今續。

明報記者

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

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