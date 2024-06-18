業界：有中介海外「合作伙伴」助偽造文件

翻查積金局網頁，市民可在6種情况下，在未屆滿65歲前提早領取強積金，包括永久離港，申請者必須作出法定聲明稱已經或將會離港，亦無意作為永久居民回港工作或定居，並需要向其強積金計劃受託人提交身分證明文件、申索表格、法定聲明表格，以及「令受託人信納計劃成員已獲准在香港以外某地方居住的證明文件」。

積金局回覆本報查詢，對有人使用虛假文書申請提早領取強積金，以及有人涉教唆他人作出虛假聲明非法提取強積金，表示高度關注，又提醒偽造或使用虛假文書屬刑事罪行，一經定罪，可被判處監禁14年，強調與相關執法部門一直保持緊密聯繫，並設通報機制處理可疑個案。

羅少雄表示，令受託人信納移居外地的證明文件，包括當地工作證明，例如申請人較年輕，未必有足夠資金在外地維持生活，便會要求提交工作證明。羅指出，有關規定未有列明需要交什麼文件，或讓人鑽空子，但認為當局亦看到趨勢，有收緊把關的迹象。