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涉假文件取MPF拘25人 被捕供款人指中介游說 整合戶口再騙款

【明報專訊】警方偵破一宗強積金詐騙案件，以詐騙及使用虛假文書罪拘捕25名強積金供款人，他們涉嫌提交虛假資料，訛稱永久離開香港及完全喪失行為能力，以申請提早取回共約570萬元的強積金。

警方2022年尾至本年初接獲強積金受託人公司的轉介，指懷疑有供款人涉嫌使用虛假文件提早取回強積金供款。警方上周二（11日）起一連4日展開行動，拘捕18男7女，年齡介乎26至58歲，每宗涉及款項由2000元至60萬元不等，合共金額約570萬元。被捕人報稱建築工人、文員及售貨員等。警方又搜查他們住所，檢獲強積金供款文件及相關銀行紀錄。

被要求簽文件人臉識別 實為開虛銀戶口

黃大仙警區重案組第二隊督察林英品稱，有供款人涉向強積金受託人公司提交仿真度較高的虛假文件，包括港澳居民居住證、聲稱永久離開香港，並前往內地居住的民政事務處宣誓聲明；亦有供款人提供虛假醫生證明，聲稱完全喪失行為能力，藉以提早取回強積金供款。

調查期間，部分被捕人聲稱透過電話或社交媒體，收到自稱中介或經紀的陌生來電或信息，稱能幫被捕人提早取回強積金供款，事成後收取一至五成佣金。

亦有被捕人稱中介最初提出幫忙整合強積金，但過程中要求簽署不同文件，甚至在手機作人面識別，實為開通虛擬銀行戶口，藉以騙取其強積金。涉案的中介人或公司仍有待追查，不排除有更多人被捕。

有社交群組聲稱代辦提取MPF

記者昨瀏覽社交平台，見不少有關提早領取強積金的群組及帖文，文中強調專業代辦提取強積金，承諾「不成功、不收費」，又稱服務手續簡單，程序合法，而且毋須離港或辭職，「用於周轉、備用、投資，以備不時之需」。大部分均有手機號碼供查詢。

警方提醒市民提防不明來電或信息，而簽署任何聲明及文件前，必須清楚了解內容細節。警方稱會繼續與強制性公積金計劃管理局保持緊密溝通及合作；強調行使虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。

相關字詞﹕詐騙 強積金

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