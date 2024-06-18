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港聞

港聞二

中途被轉介內地磨牙 客戶求退款曾遭拒

【明報專訊】本港牙科服務需求殷切，有市民寧願「北上睇牙」。消委會表示，該會未有接獲涉及北上睇牙的投訴，但有投訴個案的當事人參加本地連鎖牙科中心箍牙療程，其間商戶稱暫時沒有本地診所有空檔提供磨牙程序，游說投訴人先到深圳接受磨牙服務，但投訴人發現效果不理想，在消委會介入下始獲退回部分款項。

事主投訴內地服務不理想

消委介入和解獲退款

消委會今年首5個月接獲51宗牙科服務投訴，比去年同期60宗略減。2021至2023年相關投訴分別114、161及139宗，其中2021至今年5月涉及箍牙或牙齒矯正的投訴佔總數約23%。

消委會披露其中一宗涉及經本地牙科中心轉介至內地接受服務的投訴。投訴人王先生到牙科中心接受約2.3萬元的箍牙療程，需先磨牙，牙科中心其後稱無本地診所有空檔為他磨牙，輪候無期，王曾要求退款，但在對方游說下到深圳磨牙。

王接受服務後發現牙套不能緊貼牙齒，向商戶投訴，要求退款被拒；商戶再提供另一箍牙方案，惟王認為新方案的預期效果與原方案相差甚遠，繼續要求退款，但職員堅持一旦開始療程便不可退款。經消委會介入後，商戶最終與王和解，同意退回約8000元及終止療程。

另一投訴人馮女士在本地牙醫診所花3.8萬元接受種牙及杜牙根療程，約兩年後牙痛及發炎，馮再到該診所治療，惟牙醫跟進及治療達32次後，仍未能有效根治問題。馮到另一診所檢查，牙醫認為原先的醫生打歪牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎。馮向原先的牙醫診所投訴，但未獲合理處理方案，故向牙醫管理委員會投訴，並就退款問題尋求消委會協助，經消委會介入後，診所退回1.5萬元。

制度有別 籲向內地當局投訴

消委會提醒消費者留意內地牙科服務監管制度與香港有別，內地口腔科專業受國家、各省市及地方衛生健康委員會或衛生健康局嚴格監管，如出現事故或糾紛，消費者可向內地衛生行政部門投訴；若在港接受服務，如懷疑本地註冊牙醫違反專業操守，則可向牙管會投訴。消委會總幹事黃鳳嫺稱，該會未有接獲有關北上睇牙的投訴，若消費者投訴內地的服務，需由內地相關部門處理，該會亦可協助轉介個案。

（消委報告）

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