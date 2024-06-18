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港聞

港聞二

指寵物酒店報價欠透明 同狗價錢差一倍

【明報專訊】不少寵物飼主外遊時會安排將寵物暫託寄養所照顧。消委會調查18間持牌寵物寄養所，發現僅三分一（6間）主動提供線上價目表，其餘未有主動提供完整價目表，收費透明度極低。同一隻16公斤的狗在兩間酒店分別視作中型及大型犬，收費相差一倍。消委會提醒飼主留意收費懸殊，亦要注意是否有不同收費準則和各項附加費，例如冲涼費、餵藥費或陪診費等，建議貨比三家。

列持牌名單非強制 倡漁署改制

消委會亦指出，近年興起不少寵物家庭寄宿服務，惟部分或未獲漁護署發出牌照，未必合法。消委會稱，寵物寄養所有否列入漁護署網站「持牌動物寄養所名單」屬自願性質，未必涵蓋所有持牌動物寄養所，建議漁護署探討改為強制表列所有持牌動物寄養所。

消委會從漁護署持牌名單中，分別在港九新界各選出3間貓酒店及3間狗酒店，合共18間作調查對象，發現僅6間主動透過線上方式，按房型或寵物體重提供價目表；另有7間需顧客向職員索取報價，一間列出的價目表長時間沒有更新，一間回覆消委會問卷時亦僅列出一小部分收費資料。

2/3未主動供完整價目表

消委會提醒，市民選用寄養所時要留意不同收費準則及各項附加費，而各間狗酒店可能對體型定義亦有不同，例如同樣體重16公斤，在兩間狗酒店卻分別視作中型及大型犬，兩者每天寄宿費分別為350元及700元，相差一倍。消委會建議市民務必查詢收費細項及條款，貨比三家。如有疑問，應與商戶釐清，避免不必要爭拗。

消委會又稱，萬一寵物於留宿期間因職員疏忽導致受傷、遺失、患病甚至死亡，僅4間明確列出最高賠償額，由最低300元至最高5000元；有8間以條款或免責聲明等為理由，表明不會承擔任何法律責任或提供任何賠償。消委會建議消費者與商戶預約實地視察寄養所的環境及設施，並觀察照顧員態度，亦應細閱商戶列出的條款，確保雙方均理解其權利和責任。

消委會去年至今年5月接獲4宗投訴，涉及3間寵物寄養所；有投訴人為寵物購買12萬元美容服務，但入宿當天商戶未能提供服務，要求退款不果；另一宗個案為入住43晚，涉及2.9萬元的服務，「住到咁上下（商戶）就話需要搬，所以（飼主）要接番隻狗走」；有個案飼主安排寵物兔入住寄養所數天，最後一天收到商戶信息指兔子因「冇胃口」送院，數小時後死亡。

（消委報告）

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