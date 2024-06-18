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港聞

港聞二

空氣清新機表現 1899元小米勝7880元Dyson

【明報專訊】消委會與機電工程署合作測試10款空氣清新機，大部分聲稱適用房間面積較大的樣本，其淨化速度均較快，但有一款聲稱適用於700呎空間的空氣清新機，除煙霧和除塵埃的淨化速度較3款適用面積小於300呎的樣本更慢。按整體表現評分，LG售價2980元和小米售價1899元的樣本獲4星半，高於Dyson售價7880元獲4星的樣本。

不過，測試亦顯示，全部樣本在去除甲型流感病毒H1N1表現優異，樣本操作20分鐘後去除病毒率逾99%，操作1小時後，去除病毒率更達到逾99.99%；惟消委會提醒，結果只反映樣本在試驗條件下的消滅病毒表現，實際效能受多種外在因素影響，如擺放位置、操作時間、房間面積等。

10款樣本均附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等，售價由1798至7880元不等。消委會將樣本按其聲稱的最大適用房間面積分為3個組別，測試結果反映大部分適用房間面積較大的樣本，潔淨空氣量（CADR）數值較高，淨化速度較快。

適用於介乎646至1000平方呎面積房間的第一組樣本，去除顆粒物平均速度為217.2立方呎（每分鐘，下同）；適用於介乎387至413平方呎面積的第二組樣本則為155.5立方呎；第三組適用於介乎248至280平方呎樣本，平均速度為105.2立方呎。

b-MOLA淨化速度最慢

廠商：非止專注「快」 着重提升過濾效能

不過，聲稱適用於700呎房間的「b-MOLA」樣本的除煙霧及塵埃的淨化速度小於100立方呎，為全部樣本中最低。b-MOLA回應消委會稱，其產品並非只專注快速淨化空氣，而是着重提升過濾效能及持續處理氣態污染物，又稱產品能同時處理多種有害污染物、臭味等。

消委會表示，參考美國國家標準並按測試結果推算，各樣本最大適用面積實由123至461平方呎，比廠商聲稱的小，認為差異或源於廠商以不同測試標準及方法，推算其聲稱的適用面積，故不同型號之間不能直接比較或評估。消委會認為較客觀方法是參考CADR數值，倡議廠商標註CADR數值及所採用的測試標準，為消費者提供更客觀和透明的參考資料。

除甲醛速度小米較好 SHARP飛利浦等偏慢

除甲醛速度方面，各樣本表現懸殊，淨化速度可相差19.2倍，當中以小米樣本表現較好，淨化速度為每分鐘139.2立方呎；SHARP、法國特福、3M、飛利浦及大金等樣本的除甲醛速度非常慢，每分鐘淨化速度小於15立方呎。

（消委報告）

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