明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

22露營場地 9疑違規劃用途 八成無酒店牌 缺第三者保險 規劃署：有證據會執管

【明報專訊】閒時到郊外露營確是賞心樂事，但消委會調查22個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，發現僅3個持有酒店賓館牌照或獲豁免，以及相關許可，同時有9個場地懷疑屬違例發展，未獲有效規劃許可作「度假營」用途。規劃署表示會跟進調查，如有證據會採取執管行動。消委會提醒，入住無牌酒店或賓館的租客並無法律責任，但無牌酒店或賓館未必有購買第三者責任保險，一旦發生意外，消費者的權益未必能得到充分保障。

明報記者

「康樂」用地一般毋須向城規會申請作度假營用途，若於其他用途土地營運度假營，則必須先獲城規會許可。消委會在今年3至5月，以一般消費者身分於網上蒐集26個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，將場地名稱和地址交予規劃署，查詢所在位置所屬的土地用途。撇除4個結束營運的場地，22個場地中有6個位於康樂用地地帶；有一個在法定圖則生效前已存在，毋須向城規會申請規劃許可；另有一個已獲有效規劃許可，作臨時度假營及附帶相關工程。

消委會引述規劃署於上周二（11日）的最新回覆，指有4個場地不屬《城市規劃條例》下的違例發展，一場地在視察時發現已空置；餘下9個場地懷疑違例，該署表明如有足夠證據證明屬違例發展，會採取執管行動。被消委會指無獲有效規劃許可的元朗「活機園」稱，營地已關閉露營業務，直至配合相關土地規例。

活機園：已關閉直至合規

酒店或賓館牌照方面，據《旅館業條例》，提供少於28天的收費住宿服務處所，若經營模式符合《條例》對「酒店或賓館」的涵義，均須領牌才可經營，否則屬刑事罪行。民政事務總署牌照事務處回覆稱，上述22個場地僅兩個持有賓館牌照，一個領有會社合格證明書而獲豁免，另有位於元朗的「農樂營」聲稱正申請牌照，其餘18個場地有待當局查證須否為露營服務申領牌照。

非固定建構物 非度假營

大嶼兩場地引述民署稱毋須領牌

未有領取酒店或賓館牌照的大嶼山「長沙海邊民園」說，民政署曾派員到場調查，並指其營帳並非固定建構物，故毋須領牌。同位於大嶼山及未領牌的「浪高長岸」則稱，其定位屬水上活動中心，民政署曾派員調查並判斷該場地不屬度假營。

另外，消委會抽選當中7個提供「豪華露營」的場地，並透過網址、社交媒體、預約平台和客戶服務等收集各營地的基本資料，將相關資料整理後交予有關營地核實及提供補充資料，當中「星園」和「綠行鳥營地」無回覆或表示不會回覆。消委會發現只有3個營地表示有購買第三者責任保險，其中元朗「牧緣田里」、長洲「西園」保額分別為1000萬和5000萬元，元朗「WE CAMP」未透露保障額。

消委會表示，持牌酒店或賓館必須購買第三者風險保險，涵蓋第三者因使用處所或處所內提供的任何物品，引致或與此有關而蒙受的傷亡和損毁；第三者責任保險則保障受保人的個人責任，例如因受保人的過失或疏忽引致第三者傷亡或財物損毁。消委會建議消費者預約前向營地了解有否購買第三者責任保險，有需要可要求營地出示證明。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞

指大成管理失效 教局委校董進駐 6校董聯署批辦團無視收生增 「毁滅親生仔」
指大成管理失效 教局委校董進駐 6校董聯署批辦團無視收生增 「毁滅親生仔」
看報道前「完全唔知」停辦 有家長不滿無商討
看報道前「完全唔知」停辦 有家長不滿無商討
教局曾委11校董 罷免興德校長
教局曾委11校董 罷免興德校長
玩滑翔傘墮樹上 七旬退休警昏迷
玩滑翔傘墮樹上 七旬退休警昏迷
盜浸大學生會80萬 前財秘囚25月
盜浸大學生會80萬 前財秘囚25月
「美國會」正價贖債 「債券會員」續會須另付 持有人稱蝕170萬再要花150萬 指做法不公
「美國會」正價贖債 「債券會員」續會須另付 持有人稱蝕170萬再要花150萬 指做法不公
中環大潭道共兩會所 近3000會員52%美籍
中環大潭道共兩會所 近3000會員52%美籍
刑檢年報無提國安法案件 有「維護國家象徵」案
刑檢年報無提國安法案件 有「維護國家象徵」案
狄志遠問雙普選 政制局：無忘記但需看新選制效果
狄志遠問雙普選 政制局：無忘記但需看新選制效果
播投訴未予品牌回應 《東張》遭通訊局警告
播投訴未予品牌回應 《東張》遭通訊局警告
「兒童合唱團之父」葉惠康逝世 享壽94
「兒童合唱團之父」葉惠康逝世 享壽94
換污水廠喉管突湧刺鼻味 5工人昏迷1死 女工井底亡 老闆夫認無攜安全設備
換污水廠喉管突湧刺鼻味 5工人昏迷1死 女工井底亡 老闆夫認無攜安全設備
渠署監工：曾阻事主救人 駁風機時聞已落井
渠署監工：曾阻事主救人 駁風機時聞已落井
空氣清新機表現 1899元小米勝7880元Dyson
空氣清新機表現 1899元小米勝7880元Dyson
指寵物酒店報價欠透明 同狗價錢差一倍
指寵物酒店報價欠透明 同狗價錢差一倍
中途被轉介內地磨牙 客戶求退款曾遭拒
中途被轉介內地磨牙 客戶求退款曾遭拒
涉假文件取MPF拘25人 被捕供款人指中介游說 整合戶口再騙款
涉假文件取MPF拘25人 被捕供款人指中介游說 整合戶口再騙款
業界：有中介海外「合作伙伴」助偽造文件
業界：有中介海外「合作伙伴」助偽造文件
貨機爆胎滯跑道 450客機延誤
貨機爆胎滯跑道 450客機延誤
涉3宗機場偷行李 外籍情侶被捕
涉3宗機場偷行李 外籍情侶被捕
屠龍槍手稱憂退出會被殺 消極迎合 指war game友人提殺警計劃 原以為「齋吹」
屠龍槍手稱憂退出會被殺 消極迎合 指war game友人提殺警計劃 原以為「齋吹」
被捕時向警開槍 藏AR15步槍可連射
被捕時向警開槍 藏AR15步槍可連射
青年阻差罪脫 高院指原審錯誤換官重審
青年阻差罪脫 高院指原審錯誤換官重審
元朗工地墜工字鐵 六旬工人腳傷不治
元朗工地墜工字鐵 六旬工人腳傷不治
兜路粗言罵客罰款 的士司機：乘客罵我不用罰?
兜路粗言罵客罰款 的士司機：乘客罵我不用罰?
私家車走私內地 暗格藏值1200萬CPU
私家車走私內地 暗格藏值1200萬CPU
警掃5外圍網站涉賭款4.6億 拘57人
警掃5外圍網站涉賭款4.6億 拘57人
32.7℃今年最熱 本周持續高溫
32.7℃今年最熱 本周持續高溫
灣區熱搜：昔羊城四大之一 結業24年 穗百年酒家大三元原址重開
灣區熱搜：昔羊城四大之一 結業24年 穗百年酒家大三元原址重開
灣區熱搜：隨長堤金融區失色 曾走下坡轉營快餐
灣區熱搜：隨長堤金融區失色 曾走下坡轉營快餐
灣區手記：公司取名 ／文：尚東美
灣區手記：公司取名 ／文：尚東美
【Emily】賀一誠話香港永遠係澳門「老大哥」 產業調整不側重旅遊博彩 盼「兄弟」共同發展
【Emily】賀一誠話香港永遠係澳門「老大哥」 產業調整不側重旅遊博彩 盼「兄弟」共同發展
【Emily】教大天津體院合辦中國女排展 有獎牌球衣睇
【Emily】教大天津體院合辦中國女排展 有獎牌球衣睇
【Emily】導盲犬×長者 保良局小學推生命教育
【Emily】導盲犬×長者 保良局小學推生命教育
【Emily】首5月非內地旅客升93.5% 跑贏內地客
【Emily】首5月非內地旅客升93.5% 跑贏內地客
【Emily】港鐵車廂現蛇蹤 蛇王捉走
【Emily】港鐵車廂現蛇蹤 蛇王捉走
【Emily】助來港人才快速融入 立會邀公眾意見
【Emily】助來港人才快速融入 立會邀公眾意見