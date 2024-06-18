22露營場地 9疑違規劃用途 八成無酒店牌 缺第三者保險 規劃署：有證據會執管

明報記者

「康樂」用地一般毋須向城規會申請作度假營用途，若於其他用途土地營運度假營，則必須先獲城規會許可。消委會在今年3至5月，以一般消費者身分於網上蒐集26個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，將場地名稱和地址交予規劃署，查詢所在位置所屬的土地用途。撇除4個結束營運的場地，22個場地中有6個位於康樂用地地帶；有一個在法定圖則生效前已存在，毋須向城規會申請規劃許可；另有一個已獲有效規劃許可，作臨時度假營及附帶相關工程。

消委會引述規劃署於上周二（11日）的最新回覆，指有4個場地不屬《城市規劃條例》下的違例發展，一場地在視察時發現已空置；餘下9個場地懷疑違例，該署表明如有足夠證據證明屬違例發展，會採取執管行動。被消委會指無獲有效規劃許可的元朗「活機園」稱，營地已關閉露營業務，直至配合相關土地規例。

活機園：已關閉直至合規

酒店或賓館牌照方面，據《旅館業條例》，提供少於28天的收費住宿服務處所，若經營模式符合《條例》對「酒店或賓館」的涵義，均須領牌才可經營，否則屬刑事罪行。民政事務總署牌照事務處回覆稱，上述22個場地僅兩個持有賓館牌照，一個領有會社合格證明書而獲豁免，另有位於元朗的「農樂營」聲稱正申請牌照，其餘18個場地有待當局查證須否為露營服務申領牌照。

非固定建構物 非度假營

大嶼兩場地引述民署稱毋須領牌

未有領取酒店或賓館牌照的大嶼山「長沙海邊民園」說，民政署曾派員到場調查，並指其營帳並非固定建構物，故毋須領牌。同位於大嶼山及未領牌的「浪高長岸」則稱，其定位屬水上活動中心，民政署曾派員調查並判斷該場地不屬度假營。

另外，消委會抽選當中7個提供「豪華露營」的場地，並透過網址、社交媒體、預約平台和客戶服務等收集各營地的基本資料，將相關資料整理後交予有關營地核實及提供補充資料，當中「星園」和「綠行鳥營地」無回覆或表示不會回覆。消委會發現只有3個營地表示有購買第三者責任保險，其中元朗「牧緣田里」、長洲「西園」保額分別為1000萬和5000萬元，元朗「WE CAMP」未透露保障額。

消委會表示，持牌酒店或賓館必須購買第三者風險保險，涵蓋第三者因使用處所或處所內提供的任何物品，引致或與此有關而蒙受的傷亡和損毁；第三者責任保險則保障受保人的個人責任，例如因受保人的過失或疏忽引致第三者傷亡或財物損毁。消委會建議消費者預約前向營地了解有否購買第三者責任保險，有需要可要求營地出示證明。

（消委報告）