渠署監工：曾阻事主救人 駁風機時聞已落井

鄭偉文稱，案發當日他聽到事主大喊「有人暈咗」，他隨即通知陳偉樂到場處理事件，及後則被指示到工場取風機。陳偉樂到場後與在場的工人一起阻止事主王喜梅進入井口救人，惟在他接駁風機時，聽到有人稱王已落井，不清楚她是自行進入，還是不慎墮入。事主丈夫李金華質疑「渠務處唔係有閉路電視咩？……同埋你幾個孔武有力嘅男人攬唔住一個女人？我唔相信」。陳偉樂解釋他和工人與事主「隔住個井口」。

夫：幾男都攬唔住？ 監工：隔井口

陳偉樂提及，離心機啟動後所產生的污水含有害氣體，因此離心機一般在工人進行工程時整天都不會啟動。離心機由另組同事負責，現時只有點對點的通報機制，若他們有需要開機就會通知控制室。陳另回應死因裁判官周至偉的提問，稱自己未必會在工程進行的日子通知控制室不要開機，又稱「我聽番上司指示」，而他到場時沒有留意離心機有否啟動。

（死因研訊）