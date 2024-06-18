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港聞

港聞二

渠署監工：曾阻事主救人 駁風機時聞已落井

【明報專訊】聆訊另傳召機電工程署高級技工鄭偉文及渠務署二級監工陳偉樂作供。據兩人證供，鄭在案發前一日發現回流井內水泵喉有損壞，他通知陳後便沒有再跟進；陳則表示早已知悉此事，而涉案工程正正就是包括更換該損壞的喉管。陳稱，按中風險程度的密閉空間規定，他最少須巡查兩次，當天他曾9時30分到場巡查10分鐘，並在工人開工前離去，及後於11時亦曾路過回流井。

鄭偉文稱，案發當日他聽到事主大喊「有人暈咗」，他隨即通知陳偉樂到場處理事件，及後則被指示到工場取風機。陳偉樂到場後與在場的工人一起阻止事主王喜梅進入井口救人，惟在他接駁風機時，聽到有人稱王已落井，不清楚她是自行進入，還是不慎墮入。事主丈夫李金華質疑「渠務處唔係有閉路電視咩？……同埋你幾個孔武有力嘅男人攬唔住一個女人？我唔相信」。陳偉樂解釋他和工人與事主「隔住個井口」。

夫：幾男都攬唔住？ 監工：隔井口

陳偉樂提及，離心機啟動後所產生的污水含有害氣體，因此離心機一般在工人進行工程時整天都不會啟動。離心機由另組同事負責，現時只有點對點的通報機制，若他們有需要開機就會通知控制室。陳另回應死因裁判官周至偉的提問，稱自己未必會在工程進行的日子通知控制室不要開機，又稱「我聽番上司指示」，而他到場時沒有留意離心機有否啟動。

（死因研訊）

相關字詞﹕密閉空間 渠務署 渠務工程 污水處理廠 小蠔灣 死因研訊

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