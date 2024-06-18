換污水廠喉管突湧刺鼻味 5工人昏迷1死 女工井底亡 老闆夫認無攜安全設備

夫料離心機啟 致污水流出

事主王喜梅（終年46歲），案件發生於2021年11月18日，事主丈夫李金華昨到庭聆訊，有利害關係方為渠務署。

涉案承建商協力貿易工程公司（協力）由李金華獨資經營。李供稱協力案發時已成立10年，太太王喜梅於協力工作，持有工廠及工業（密閉空間）證明，職位為文員，一般負責文書工作。死因研訊主任引述密閉空間風險評估報告稱，協力承辦的工程需進入回流井底更換兩條污水喉管，而井內屬中風險程度的密閉空間，井底與地面相距約8米。

妻為文員 井口操作探測儀

案發當日，李氏夫婦與渠務維修工人梁炳根、林向陽、鍾偉民一行5人到小蠔灣工作，他們向更亭展示開工紙，李致電負責的渠務署職員告知已到場，及後未有到控制室登記，直接前往工地回流井。李憶述當天各人分工，鍾是看守員無落井，事主於井口地面負責操作探測空氣儀表，檢測有毒氣體含量，以及準備安全措施和登記證件等；他與梁、林則穿著防水衣，負責進井底換喉。

指井底狹小 帶設備礙工作

死因裁判官周至偉關注，當時他們有無攜帶任何安全設備到井底工作，例如救生繩、復蘇器及急救箱等。李金華解釋，「帶落去做唔到嘢，地方局限咗」，故所有工具都在放井口地面，又在周官追問下承認有疏忽。工人鍾偉民提及，當時有部分設備放在井口附近，另有部分設備放在距離井口10至20米的電表房門口，包括氧氣樽等。庭上證供稱，渠務署職員曾於到場檢查安全措施，及後便離開。

3同事暈倒 事主激動「落咗去」

綜合涉事工人證供，井內3人下午3時聞到刺鼻氣味後，感到頭暈想嘔相繼暈倒，在地面的鍾見狀呆了數十秒，隨即着事主「唔好落嚟，即刻報警」，惟自己落井救人及後暈倒，沒有人聽到探測儀表曾響鬧。據渠務署及機電署職員證供（見另稿），事主當時情緒激動，欲衝落井救人，後又有人稱「個女工落咗去」；消防到場後救出眾人，並告知王已去世。

【案件編號：CCDI 1053/21】

明報記者

（死因研訊）