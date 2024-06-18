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港聞

港聞二

播投訴未予品牌回應 《東張》遭通訊局警告

【明報專訊】無綫電視《東張西望》遭通訊事務管理局警告，該節目去年報道一對夫婦不滿某電器品牌的產品、服務及處理手法，通訊局檢視後認為，無綫沒給該品牌恰當機會回應，亦沒將該品牌名稱及標誌模糊化，損害聲譽，違反《電視節目守則》。

涉事一集去年11月25日晚上7時半至8時播出，通訊局接獲投訴稱，有環節就某電器品牌的指稱偏頗和誤導，播放前沒給該品牌恰當機會及時回應，對該品牌不公；該環節可清楚識別該品牌，損害其聲譽。該環節講述受訪者不滿該品牌產品及服務，受訪者多次提及該品牌，附有該品牌標誌的網頁截圖、無綫與受訪者的文字信息均顯示該品牌，另提到會跟進事件，但4天後播出的一集只講述另一品牌同類事件。

無綫：因公眾安全盡快播

已盡力交代雙方觀點

無綫解釋，決定盡快播出該環節有其編輯及公眾安全角度考量，已盡合理努力交代雙方觀點，認為披露該品牌不會損害其聲譽或利益，兩集節目播出後並無收到任何一方就事件的進一步發展的任何資料，強調在節目中披露被投訴公司或機構名稱的做法不罕見。

通訊局考慮個案相關資料，包括無綫陳述，認為該環節內容似乎沒錯誤資料或歪曲事實，惟該品牌明確要求更多時間調查事件和提供全面回應，無綫沒接納要求並沿用已有採訪資料於兩日後播出，亦沒剪輯該品牌的提述或模糊化品牌名稱和標誌，認為就節目內容公平及回應權利之投訴成立。

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