狄志遠問雙普選 政制局：無忘記但需看新選制效果

狄志遠發言時提及本港政制發展，「這件事大家都無甚討論，過往都有些時間表或者路線圖，現在政府就擺埋一邊」，關注當局如何說服學生本港將實施雙普選。胡健民稱雙普選寫在《基本法》，「我們無忘記到」，但最近兩三年完成「完善選舉制度」及「完善地區治理」，改動牽涉特首、立法會和區議會，當局會先觀察新制度再考慮日後政制發展。

狄憂國安教育「學生消化不良」

對於國民教育，狄志遠憂慮同時推行《憲法》及《基本法》教育，以及國安、國民教育等，會過猶不及，「學生消化不良」。他續質疑，目前連幼稚園學生亦需國安教育，他們連家居安全都未能應付，是否能配合到幼稚園學生的水平教導。胡重申過去國民教育工作不足，故要加強，強調並非重量不重質。

多名議員就推廣《憲法》及《基本法》提出建議，包括增加「軟銷」，例如拍攝劇集或電影，其中選委界鄧飛提出拍攝國家安全版本的《無間道》。民建聯周浩鼎認為，需從小培育兒童的國民身分認同，例如教導他們唱國歌。