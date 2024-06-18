刑檢年報無提國安法案件 有「維護國家象徵」案

沒列人手分佈 列部門架構

上一份年報披露，刑檢科首長級人員編制為27人，實際人數20，屬近年新低。最新一份年報沒披露人手分佈，僅列出部門架構圖。另外，年報指出，年內刑事檢控科處理的案件總數4840宗，較前年的4492宗有上升，由刑事檢控科檢控人員處理的案件上升19.1%至3554宗，由外判律師處理的則下跌14.8%至1286宗。

報告列出刑檢科不同組別的工作，其中分科一（裁判法院）處理裁判法院級別案件，包括性質敏感和牽涉複雜法律的審訊。報告形容，分科一負責處理「與維護國家象徵及加強民族自豪感的法律有關」之案件，如被告鄭榮進2021年將劍擊選手張家朗於奧運頒獎禮奪金片段配上《榮光》後發布網上，因侮辱國歌罪判囚3個月。報告指出，國歌是中國團結的象徵，被告以示威歌曲取而代之，成為首宗《國歌條例》定罪案件，顯示貶損國家象徵的行為不可縱容。

報告提到另一宗「維護國家榮譽的成功檢控個案」為被告翁政文2022年在一間小學外破壞國旗及區旗旗竿，就侮辱國旗、侮辱區旗兩罪判囚18天。

報告提及分科五（科技罪行）於2023年7月成立，以打擊複雜的高科技罪行，亦會負責導致本港司法管轄區受傷害的大規模科技罪行。報告稱，檢控人員除處理聆訊，亦會在法改會提出制定新法例的建議，將網絡的不當行為訂為刑事罪行；分科另一目標是培訓警務人員中的專家證人和檢控人員，更有效調查高科技罪行。

刑事檢控專員楊美琪在序言表示，檢控目的並非達致定罪，而是確保在刑事案件伸張公義。楊提到「科技罪行」分科的檢控人員會與執法機關合作，將科技罪行罪犯繩之於法。