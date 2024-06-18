中環大潭道共兩會所 近3000會員52%美籍

【明報專訊】美國會於1925年成立，根據該會網站，該會在中環交易廣場和南區大潭道分別設有會址，名為Town Club和Country Club，內有多間餐廳和休閒娛樂設施供會員使用。翻查美國會2022/23年度年報，截至去年6月底，該會共有2909名會員，較2022年多23名，當中52%持美國護照，持本港特區護照則有19%；2022/23年度整體收益為3.1億港元，比上一年度增加約5000萬元。
根據中介公司「愛美高會籍服務」網站，美國會個人／公司會籍價值50萬元，可轉讓債券價值220萬元，但均已停售。至於兩者轉會費用，則分別是25萬及75萬元。
翻查土地註冊處資料，美國會1985年以7500萬元購入交易廣場二期頂層設立Town Club，兩年後以2500萬元購入大潭道地皮設立Country Club。兩間會所均設有多間餐廳、酒吧和健身中心，其中在Country Club還設有游泳池和髮廊。
翻查公司註冊處資料，美國會有15名董事，包括現任會長Christopher Burgess和前會長Anthony Carango，根據二人的LinkedIn資料，Christopher Burgess為瑞士百達財富管理的董事總經理；Anthony Carango為金融公司Jane Street的員工。公司秘書Thomas Kollar則為孖士打律師行（Mayer Brown）的合伙人。
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