中環大潭道共兩會所 近3000會員52%美籍

根據中介公司「愛美高會籍服務」網站，美國會個人／公司會籍價值50萬元，可轉讓債券價值220萬元，但均已停售。至於兩者轉會費用，則分別是25萬及75萬元。

翻查土地註冊處資料，美國會1985年以7500萬元購入交易廣場二期頂層設立Town Club，兩年後以2500萬元購入大潭道地皮設立Country Club。兩間會所均設有多間餐廳、酒吧和健身中心，其中在Country Club還設有游泳池和髮廊。

翻查公司註冊處資料，美國會有15名董事，包括現任會長Christopher Burgess和前會長Anthony Carango，根據二人的LinkedIn資料，Christopher Burgess為瑞士百達財富管理的董事總經理；Anthony Carango為金融公司Jane Street的員工。公司秘書Thomas Kollar則為孖士打律師行（Mayer Brown）的合伙人。