「美國會」正價贖債 「債券會員」續會須另付 持有人稱蝕170萬再要花150萬 指做法不公

明報記者 施晉宇 陳亦瀅

須8月覆 會方指為保稅務地位

自1985至2007年期間，美國會曾發行各種面額債券，為旗下兩大會址項目提供資金。會所在信中提及回購債券理據，稱現時資金充足，考慮到資產負債表及投資組合，董事會在會員委員會及財務委員會支持下，決定贖回所有個人持有的債券償還債務。會方的信亦稱，需確保五成或以上營運收入來自「投票會員」，方可維持會所非牟利的稅務地位。

美國會於信件稱，2009年起已停售的非美國個人會員資格，現時該類會員有500名。美國會年報顯示，持債券會員人數約佔四分之一。該會稱，透過「精簡」（streamline）債券及該類會員數目，稱將更容易管理各類會籍，並相信回購能確保會員能加入一個建基於「美國文化、友誼和社區價值觀」的會所。

條款列明通知後可回購

信中另引述條款，稱債券本金不能按持有人要求償還，但會所有權可在不少於一個月書面通知後的任何日期回購指定債券。

投訴人楊小姐（化名）日前表示，數年前以約200萬元購入面值約30萬元債券，當時債券除可轉讓外，持有人同時可享會員福利，包括付費使用其餐飲場所及休閒設施。她稱，本月初收到美國會打算以債券本金回購的信件，並要持有人在兩個月內決定會否再額外付150萬元維持會員資格，認為會所決定倉卒草率，不少受影響者相當焦急，要求與管理層交代合理理據卻不果。她要求美國會暫緩回購計劃，與受影響者商討其他可行方案。

會員質疑惡待非美籍 擬赴平機

翻查年報，截至去年6月底，美國會共有2909名會員（見表），當中52%持美國護照者佔最多，其次持本港護照及英國護照則分別佔19%及10%。楊小姐提到，美國會的收入需逾半來自美國籍會員，才能維持免稅地位，現時明顯是為減輕美國會的稅務負擔，而向非美籍債券會員埋手，認為做法不公道，部分受影響者計劃向平機會等相關部門投訴。

消委會昨回覆本報查詢，暫未接獲涉及購買債券加入會籍的投訴；又稱不評論個別事件，僅稱商戶一般須按合約提供服務予消費者，消費者可細閱，並研究商戶是否可單方面更改合約條款，如有需要可諮詢法律意見。由2021年至上月期間，消委會就康樂或體育會所共接獲81宗投訴，主要涉及38宗與「收費爭議」相關投訴，而「服務質素」及「更改或終止合約」則分別有14宗及8宗。