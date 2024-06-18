玩滑翔傘墮樹上 七旬退休警昏迷

現場大東山 深夜仍拯救

警方昨午3時許接獲報案，指74歲姓鄧男子在大嶼山玩滑翔傘時跌落叢林，懸掛樹上。據悉，他初時仍能透過無線電對講機聯絡友人，隨後失去音信。警方、消防接報到場搜救，消防高空拯救隊亦到場支援，兵分多路於伯公坳登山搜索。

據悉，鄧為退休警察，與妻同住。友人表示，當時一行7人到大東山玩滑翔傘，初時天氣不穩，待雲散才開始活動。他稱活動時視野清晰，且有具經驗的教練陪同，「已經同佢玩咗五六年」。消息稱，鄧昨飛行約半小時後，透過對講機向同伴稱自己迷路，並掛在樹上，友人高呼其名字助他辨別方向，事主其後再透過對講機稱受傷，繼而失去聯絡。

友：一起玩已五六年

民航處表示正與執法和搜救部門及滑翔傘組織聯繫跟進事件，提醒滑翔傘飛行員必須充分了解風險和採取適當安全措施。根據民航處網頁，指定滑翔傘飛行地點共8處，包括浪茄灣、馬鞍山、石澳及大東山。2018年，44歲姓鍾男子在大東山玩滑翔傘失蹤，6日後被飛行服務隊尋回，證實死亡。