灣區手記：公司取名 ／文：尚東美

此外還有以量取勝的公司名，如「寶雞有一群懷揣着夢想的少年相信在牛大叔的帶領下會創造生命的奇蹟網絡科技有限公司」，足足39個字，真不知道員工每當需要填寫公司名稱時，會不會遷怒起這名字的人。

其實根據去年10月起執行的《企業名稱登記管理規定實施辦法》，公司起名並非想怎樣就怎樣，尤其有一條是要求「守法與公序良俗原則」，因此亂起名是可能會被有關部門拒絕及要求更改。

取一個易於記住、能留下印象的公司名或店名，無疑對業務有一定幫助，例如有間川菜館叫川國演義，「川」既代表四川菜，而「川」轉90度角就是「三」，即是大家熟悉的三國演義；有些是諧音用得特別，好像「啡同飯享」、「茶魚飯后」，都令人會心微笑。

只是凡事不能太過，過度嘩眾取寵，標奇立異，雖說可能會立即引起好奇心，但無論公司也好餐廳也罷，最終能否留住客人還得靠實力。就正如好標題能引起讀者興趣，過分賣弄的標題黨還是可免則免。話又說回來，以前的公司名真沒什麼花巧，結果是「撞面」者眾，才會百行百業皆有利豐、興隆。

文：尚東美