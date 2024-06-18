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灣區熱搜：昔羊城四大之一 結業24年 穗百年酒家大三元原址重開

【明報專訊】香港百年老字號茶居蓮香樓因社會動盪和疫情經歷兩度結業，今年4月原址重開，吸引不少老茶客捧場。香港蓮香樓其實是廣州分號，而早前同樣是百年老字號、廣州四大酒家之一的大三元酒家也在相隔24年後於上月底重開，吸引眾多街坊光顧，不過對於新的大三元，有食客認為味道雖過得去，價格卻較貴，尤其茶位費每人12元（人民幣，下同）有點偏高。

明報記者 司徒聰穎

原名被搶註 改用「丘大三元」

大三元酒家於2000年結業（見另稿），今次在長堤大馬路258至266號原址重開，該處現為廣州民間金融街綜合服務大樓，復開的大三元位於大樓5至7樓。雖說原址重開，不過仔細看，其招牌「大三元」的左上方有一個很小不顯眼的紅底白字「丘」字。據國家知識產權局商標局資料，目前「大三元」商標持有者為北京大三元酒家有限公司，而「丘大三元」、「丘大三元酒家」的商標持有者分別為廣州丘大餐飲管理有限公司和丘衛國。

資料顯示，丘衛國為國家級點心大師、國家級中式面點高級技師、中國粵菜大師，曾在白天鵝賓館擔任總廚，師從原大三元酒家大廚，也是丘大餐飲系列負責人，旗下餐飲品牌有「丘大6仔記」、「丘大鵝仔」、「丘大豪仔」等。丘衛國此前接受內地媒體採訪時解釋，由於大三元原名被搶註，廣州原址沒辦法沿用舊名，故用「丘大三元」。

或者嚴格來說，丘大三元已非當年大三元，但丘衛國強調邀請了跟原大三元酒家有淵源的名廚擔任顧問，並重現金錢雞、太爺雞、紅燒大裙翅等大三元名菜。他表示：「我們在定價上也遵循貴買貴賣，以保證食材的高品質，顧客毋須擔心食材的新鮮度或是否為預製食品等問題。」

茶位費12元 部分食客嫌貴

對市民而言，今日的大三元是否當年的大三元可能並非重點，味道和價錢才更關注。記者近日中午走訪該酒樓，不少人已在大廳外等候，有服務員表示新開張頭幾天客人很多，「今天算是少了」。等了25分鐘左右入座，因為開業不久，酒樓環境新淨，大廳裝潢以黑色為主，大廳約50桌都坐滿人。價錢方面，點心從8至38元不等，但收取每位12元茶水費，還表明兒童身高120cm以上都要收取，包房茶位費更是16元起，還要加一。

據了解，目前廣州老字號酒樓如陶陶居、大同酒家最低茶位費為6元，廣州酒家10元，相較之下丘大三元的茶位費較高，也因此成為開業後最受市民爭議之處。

記者當日訪問了幾名食客，他們亦普遍認同茶位費較高。有住在附近的街坊說味道過得去，但茶位費很貴，「出品和另一家茶樓差不多，但那家茶樓有打折」。另一對本地夫婦則表示味道好，點心價格可接受，「就是茶位費貴了些」。

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