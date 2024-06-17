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港聞二

年利率逾220% 放債集團20人被捕

【明報專訊】警方本月7至15日搗破一個活躍於九龍區、由黑社會操控的高利貸及非法收債集團，拘捕20人。初步調查發現，集團會先以持牌放債人公司掩飾，部分貸款年利率超過220%。

被捕15男5女介乎20至64歲，涉嫌以過高利率借貸、串謀以過高利率借貸、洗黑錢、刑事毁壞、刑事恐嚇、傷人及自稱三合會成員。行動檢獲30萬現金、大量銀行卡、借貸文件等，以及相信為犯罪得益的約90萬元房車及兩隻約值15萬元手表。

持牌公司掩飾 「行動組」滋擾

秀茂坪警區刑事部總督察文卓禧表示，集團分工仔細，先以持牌放債人公司掩飾，隨機致電招攬借款人，聲稱毋須壓力測試、工作及收入證明就可借貸，收取高利息，當借款人無力償還，就派「行動組」滋擾事主及其親友，如塞匙窿、毆打等。

警方搗破集團於尖沙嘴的持牌放債公司，以及兩個分別位於牛頭角、元朗的住宅單位，拘捕3名集團骨幹及3名公司職員，另拘捕14名「行動組」成員；初步相信他們涉及去年12月至今年3月的16宗非法收債，牽涉9名借貸人，貸款共約110萬元。當中一人累積貸款約80萬元，因無力償還，集團派出自稱三合會的人上門襲擊事主，又到其兒女所讀學校張貼收數字條。另有集團成員以個人戶口清洗逾580萬元犯罪得益。

警方舉例，借款人如借1.5萬元，需即時交出約3200元行政費，每30日要還款5400元，年利率達223.73%，遠超法定上限（48%）。

相關字詞﹕非法收債 高利貸

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