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港聞

港聞二

龍舟「扮嘢賽」熱鬧 悟空春麗蔬果同撐艇

【明報專訊】端午節雖過，本地龍舟賽事繼續。由旅發局及中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」一連兩日（15至16日）在尖東海濱舉行，逾170支來自12個國家及地區的隊伍參賽，逾4000健兒維港百舸爭流。昨天第二日賽事特別熱鬧，十多隊健兒悉心打扮參加「扮嘢大賽」，《西遊記》師徒4人、電玩角色春麗、漫畫《海賊王》主角路飛等雲集。

今年香港國際龍舟邀請賽設17項賽事，昨為邀請賽最後一天，由上午8時開始到傍晚6時，岸上吶喊歡呼聲不絕於耳，尖東海濱一片熱鬧；尖東持續天陰，間中微雨，但未減觀賽市民及一眾健兒熱情。

「扮嘢大賽」昨日開鑼，孫悟空、唐三藏、豬八戒、沙悟淨等一眾《西遊記》角色不取西經，反到尖東「扒龍舟」，由觀音娘娘擔當鼓手， 手持楊枝帶領隊伍。其他賽隊打扮亦見心思，有隊伍不論男女扮演遊戲角色「春麗」，亦有隊伍頭戴「榴槤殼」，最終扮嘢大賽冠軍由乳癌康復者組成、打扮成小丑服飾的「香港乳龍」龍舟隊奪得。

乳癌康復者組隊「乳龍」奪冠

今屆新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，其中「女子金盃賽」由九江雙蒸女子龍舟隊封后，「混合金盃賽」則由廣東宜奧集團龍舟隊奪魁 ；壓軸的公開金盃賽則由中國順德樂從羅浮宮龍舟隊奪冠，泰國的Dragon Boat Thailand及台灣花蓮體育高中分列亞季。

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