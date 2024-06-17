海關搗140萬粒仿製藥 疑外銷拘4女

海關上月瓦解兩個走私集團，檢獲140萬粒藥物，拘捕4名介乎38至54歲女子，集團涉嫌將印度仿製藥扮正牌藥外銷。

海關表示，是次檢獲受管制藥物及藥劑製品數量為海關歷來最大宗，集團運作約3個月，初步相信未有藥物流入本港市場；兩個集團的藥物分類、擺設及營運模式相近，將調查它們是否屬於同一集團的分支。

涉兩集團 近半壯陽藥

有組織罪案調查科高級調查主任康恩表示，海關今年5月展開「雷鳴」行動，於機場截查準備出口意大利的空運郵包，發現22粒受管制壯陽藥，經調查後鎖定兩個分別位於梅窩及新蒲崗的包裝及儲存中心。本月3日，關員拘捕一名剛完成郵寄的外籍女子，將她押解到梅窩偏遠村屋搜查，發現60萬粒懷疑走私藥物，同日於大嶼山拘捕負責運送藥物的女子。

海關前日另拘捕一名剛到尖沙嘴郵政局郵寄藥物的外籍女子，將她帶回新蒲崗一個分間單位搜查，再檢獲80萬粒懷疑走私藥物，並在單位拘捕另一外籍女子。4人涉嫌企圖輸出禁運物品及管有第一部毒藥被捕。

檢獲藥物種類繁多，近半為壯陽藥，另有抗抑鬱藥、精神病藥、止痛藥及寵物藥品等，大部分為印度生產的仿製藥，即含有專利成分的仿製品，來貨價為正廠的兩成，不排除走私集團以正廠價格出售牟利。兩集團均將藥物原裝盒拆開再重新包裝，企圖隱藏藥物來源地，再將包裹送往郵局寄至逾60個國家。