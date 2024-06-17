曾瞞參與「千人計劃」 美學者盼投港大 哈佛前教授正遵監管令 下月出席港大講座

納米專家利伯：探索學院內機會

利伯未有正面回應美國官非與考慮轉投港大是否有關，他向本報表示：「一如我畢生事業，我的主要目標是投身對所有人類有益的科研，以及培訓及支持可以改寫未來科技的學生。」

本報曾向港大理學院院長周強及化學系主任支志明查詢，截稿前未有回覆。利伯早前遭司法部起訴時，曾獲多名美國大學任教科學家聯署支持，包括在港大校長張翔邀請下加盟港大的諾貝爾獎化學獎得主Fraser Stoddart。

利伯2020年捲入官非前，是哈佛大學化學與化學生物系主任，曾被認為有力問鼎諾貝爾獎。美國司法部在時任總統特朗普主政期間曾推動具爭議的中國行動（China Initiative）計劃，抗衡中國經濟間諜及竊取研究，利伯案是受注目案件之一。

2012年與武漢理工簽3年約

利伯在哈佛領導的實驗室收取美國國防部及國家衛生研究院資助，他分別接受政府及哈佛大學查問時，曾否認透過中國武漢理工大學參與內地招攬海外科研人才的「千人計劃」，後來被揭2012年曾與武漢理工簽訂「千人計劃高級外國專家」3年合約，月薪5萬美元、15萬美元生活費及逾150萬美元實驗室經費。

綜合美媒報道，審訊期間庭上播出利伯2020年被捕後向聯邦調查局探員錄影內容，他供稱，每次訪華後部分薪金存入中國的銀行戶口，其他薪金則以現鈔放入一個信封再放入行李，每次為數約5萬至10萬美元，其後交給妻子用作生活開支避開報稅。錄影中他說，「這是中國其中一樣用來引誘（seduce）人。」他又稱與中國合作主要動機是獲得認可，「這有點尷尬……每個科學家都想贏得一座諾貝爾獎」。

波士頓聯邦法院陪審團2021年裁定，他向美國政府虛假陳述、提交虛假報稅文件、未申報在中國銀行的銀行戶口等6項罪名全部成立。法院2023年判處罰款及兩年監管令，利伯首6個月須軟禁家中。

明報記者