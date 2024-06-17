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港聞

港聞二

鬚浮鷗罕現維港 專家料靠岸避風雨

【明報專訊】每年夏季均有多種燕鷗經本港過境，近日有觀鳥者發現，其中一種鬚浮鷗於中環港外線碼頭一帶出現，高峰期約有20多隻，情况較為罕見，亦成為近岸觀賞燕鷗的好機會。香港觀鳥會總監余日東估計，受近日天氣不穩影響，部分鬚浮鷗移到近岸棲息，故在維港亦可一睹牠們的面貌。

長春社高級公共事務經理李少文表示，上月在中環港外線碼頭一帶見到多隻鬚浮鷗低飛，最高峰時有20多隻，偶然會見到牠們俯衝到水面捕食，亦會追逐維港的船如天星小輪，捕食船駛過激起浪花中的小魚。他指同月於新田的魚塘亦見到有鬚浮鷗出現，翻查新田科技城環評報告，當中鳥類的基線調查中，鬚浮鷗榜上有名。

海上生活「無腳雀仔」 遷徙幾乎不落地

余日東估計，早前天氣較差，不時有狂風雷暴，部分鬚浮鷗長時間在海上飛行，抵達香港時為避風雨，會靠近岸邊棲息，減少體力消耗，市民多了機會觀察海上生活的鳥類。余日東形容鬚浮鷗是「無腳雀仔」，遷徙期間幾乎不會落地，偶然可見於魚塘附近的電線上歇息。

香港觀鳥會紀錄顯示，在生物分類學上，全球共有44種燕鷗科雀鳥，廣泛分佈於世界各地，與海鷗是近親，兩者外形有顯著分別，例如燕鷗雙翼較狹長，尾部開叉，海鷗的翼較寬，尾羽短而圓。海鷗和燕鷗都是香港境內的海鳥，大部分海鷗在沿岸地區生活，燕鷗則多在海上活動，只會在特定時間才會回到陸地繁殖。根據紀錄，香港共有12種燕鷗，其中3種會在本地繁殖，包括褐翅燕鷗、黑枕燕鷗和粉紅燕鷗。

在春季的4至5月，部分燕鷗會途經香港趕回北方繁殖，而在秋季的8月中至10月中，牠們又會在繁殖完畢後經本港向南遷徙。各種經香港過境遷徙的燕鷗之中，鬚浮鷗、白翅浮鷗和普通燕鷗會在本港東北面及南面水域出沒，牠們會聚成小群並高速飛行。

相關字詞﹕香港觀鳥會 燕鷗

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