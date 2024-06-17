黑漢爭位打鬥 同門12人被捕

慶祝活動 泊車爭執

網傳短片顯示，約20至30人上周五晚在大元邨附近街頭夾雜粗口不斷叫囂，有人追逐、打鬥及推撞，亦有人揮動旗幟向他人施襲，有男子大叫「喂！停手呀」。據悉，事件涉黑幫「新義安」同門內訌，被捕人包括「肥彬」及「大埔黑」。消息稱，「肥彬」及「大埔黑」兩班人到上址參加「大王爺誕」慶祝活動，其間雙方因泊車問題爭執，其後「吹雞」展示武力，最終釀成打鬥。被捕人分別報稱地盤工、 退休人士、無業。

警方表示，上周五晚約9時50分接獲報案，稱有數十人在大埔汀角路一廣場外叫囂及打架，其後逃去。大埔警區反三合會行動組人員接手，經深入調查及情報分析，前日及昨日在區內拘捕12名男子，年齡介乎18至71歲，涉嫌毆鬥，全部帶署扣查。

警方強調，絕不容忍任何嚴重暴力行為，絕不容忍涉及三合會的非法活動，警方會繼續不遺餘力，以情報主導的行動全力打擊三合會社團，加強執法行動打擊相關犯罪活動。