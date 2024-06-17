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港聞二

羅冠聰母公屋收回 房署：曾欠租

【明報專訊】政府上周引用《基本法》23條下的《維護國家安全條例》，將前香港眾志主席羅冠聰等6名在英港人列為潛逃者，施加多項限制，包括禁止與不動產相關的某些活動。羅冠聰在港舊居、其母居住的東涌逸東邨至逸樓單位，本月3日被房屋署收回，單位鐵閘掛上鐵鏈及一把鎖。房屋署回覆查詢稱，根據紀錄該單位曾出現欠租，違反租約，故3月發出遷出通知書終止租約，本月完成相關程序後收回單位。

本報記者昨到該單位觀察，大門旁的牆上貼有3張房委會通告，其一提到該單位本月3日已收回，並列出54項遺留屋內的物品，例如冷氣機、電視、雪櫃、洗衣機、衣櫃、沙發、枱椅和一個沒打開的夾萬等；另一通告印有「此單位經已由房署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」字句。

該單位大門和鐵閘均關上，鐵閘掛有福字賀年掛飾、下方有一條鐵鏈及一把鎖。記者向隔壁單位住戶查詢，該單位是什麼人居住，住戶表示不知道。

本報早前曾向房屋署查詢，房委會在處理申請入住出租公屋、申請購買資助出售房屋時有否加入國安條款。房屋署回覆稱，房委會出租轄下物業時均會與承租人訂立各類合約，包括租約、定期暫准證等，以保障及釐清雙方權責，合約均載有物業用途限制條款，包括不得利用或促使或容許他人利用物業作違法或不道德用途等；如承租人不履行或不遵守合約條款，房委會將認真按合約條款或相關法例行動，包括考慮終止合約並收回物業。

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