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不滿修例手法 社工局成員請辭 林昭寰：政府無尊重業界意見 民選者難再發揮

【明報專訊】勞福局長孫玉菡上月狠批社工註冊局「5宗罪」後迅速提出修例改組，草案料下月初恢復二讀。社工註冊局民選成員、社工學者林昭寰（圖）昨向本報表示，他對今次修例方法失望，前日已請辭，稱政府傲慢和無尊重業界意見，也沒重視民選成員貢獻，有別於以往官民合作互相尊重的傳統。他有感註冊局改組後「無咩獨立性」，「作為社工專業無咩發揮的空間」，憂慮很大可能變成無代表性的制度，「我是有些悲觀，所以我決定離開」。

明報記者 陳柔雅

孫玉菡早前批評註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，置社會整體利益於不顧，損害社工專業和公信力，遂提出修例方案，包括註冊局成員由15人增至27人，特首委任成員由6人增至17人，民選成員比例降至約三成，並要求下屆起成員宣誓。孫強調冀推動更廣泛及均衡參與，重組後以社工佔多數，充分尊重社工專業。

嘆政府將兩年工作定性「不完善」

林昭寰2021年底與伍銳明等組成7人團隊參選並當選，被視為開明派。林昭寰今日在本報觀點版撰文（刊B11）形容政府以「雷霆萬鈞之勢」改組註冊局，將他們過去兩年工作和努力定性為「不完善」，放棄官民合作互相尊重的傳統，蔑視社工專業默默耕耘的貢獻，是他請辭主因。

被問為何此時請辭、是否代表抗議，林昭寰向本報說，「就算我說不是，大家也會覺得我是抗議，最好當然是不辭職，但我覺得要對得住良心」。他認為改組會令民選成員發揮不到作用，也不滿修例過程沒尊重業界意見，不能接受政府態度傲慢，「如果我完全沒有回應，好像我是同意，我覺得我做不到這件事」。

斥全無溝通 定案後才約見

林批評政府完全無溝通，即使當局後來約見註冊局成員，「那次已是定案，我們覺得想提意見都沒有機會」，他當日亦因事沒出席。被問為何當初參選，他說8名選舉產生的成員能將一般社工如前線社工、學者等多元和專業意見帶入註冊局，形成集體智慧，自己亦希望能將專業意見帶入並反映民意，但隨着註冊局改組，他擔心「將來反映民意的民主機制會少咗」，亦有感委任成員較習慣跟隨政府意見，「我不是說政府一定是錯，但要有足夠空間讓業界代表反映才是正確」。

曾犯事者續牌 重申有把關

孫玉菡批評註冊局曾在很多成員表示擔憂下仍批准曾犯藏毒、販毒或盜竊等罪行的社工續牌。林昭寰說，孫已澄清非反對更生人士做社工，自己也冀社會討論能更清晰。他強調註冊局對有案底的申請人有把關和審查，會抽籤組成3人小組研究其背景、推薦信，與事主面談，了解有否足夠的行為表現，包括讀書、有否深切反省，並寫報告和交大會決定。他說很多人年輕時曾犯事如藏毒、販毒，「即使有些人犯錯了，但你永遠都不讓他翻身，我覺得是不合理」，認為這是社工一個很重要的原則。

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