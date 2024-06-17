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港聞二

Tg泄聲稱恒生建行200客戶資料 兩行稱未見漏洞

【明報專訊】一個懷疑由黑客營運的Telegram公開群組日前上載兩個聲稱來自「恆生保險」和「建設銀行」的個人資料樣本檔案，兩檔案各載有100人的姓名、電話、身分證號碼等資料。本報致電部分資料當事人查詢，有人確認姓名和電話號碼真確，但身分證號碼錯誤，當事人亦非指稱的銀行客戶。兩家銀行均稱沒證據顯示有客戶資料由銀行泄漏。私隱專員公署稱，無收到相關機構的資料外泄事故通報，會主動聯絡相關機構了解事件。

中國建設銀行（亞洲）回覆本報稱，初步確認涉事Excel檔案內的資料與銀行真實客戶資料不符，現無證據顯示有客戶資料經該行外泄，建行已就此事知會香港金融管理局。恆生銀行回覆表示，現時沒有證據顯示有客戶資料由恆生泄漏，有需要會協助相關政府機構調查。

涉事Telegram頻道擁有超過3500訂閱人數，經常以簡體字發布不同地區的個人資料樣本，吸引目標客戶購買更多其他個人資料。該頻道本月3日上載一份名為「副本—恆生保險樣本」的Excel檔案，載有100項聲稱屬於恆生客戶的中文全名、電話號碼、身分證號碼、性別等資料。該頻道於本月11日再上載一份「香港建設銀行_亞洲_樣本」的Excel檔案，載有100項聲稱屬建行客戶的中英文全名、電話號碼、身分證號碼等。

有當事人資料錯誤 有指港治安變差

本報根據「恆生保險」名單致電其中7名資料當事人，有兩人確認姓名正確，但表示從沒有於恆生銀行買保險；另有一人表示姓名錯誤。本報又致電「建設銀行」名單上其中8人，有5人確認姓名正確，其中兩人指身分證號碼錯誤；3人表示自己沒有建行戶口，一人說以前是建行客戶，去年已取消戶口。其中陳女士對於個人資料外泄感愕然，暫未收過「白撞」電話講得出她的全名，但仍有點擔心，並認為香港治安比以前差。謝先生同樣擔心，指泄漏個人資料情况普遍，「出面好多大機構都係咁」，唯有自己小心。

相關字詞﹕資料外泄

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