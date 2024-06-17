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港聞

港聞二

2019生日悉內地「有事發生」 回望人生與疫症充滿關係

【明報專訊】1956年12月30日，是袁國勇身分證顯示的出生日期，母親多年來卻堅稱他在翌年1月1日出生。2019年12月30日晚上妻子下廚與他慶祝生日，他突然收到短訊指內地有事情發生，懷疑與SARS（當時未確認新冠病毒）有關，他遂透過內地人脈打聽，翌日確認，便通知時任食衛局長陳肇始應變；翌年新冠疫情演變為大流行。袁國勇形容這是個有趣巧合，自傳第一章亦以此作開端。執筆回望人生，他才意識到「我的人生就是與傳染病、epidemic（流行病）、疫症爆發充滿了關係」。

母親堅稱元旦出生 身分證出錯

袁家有四兄弟，袁國勇是「二哥」，在贊育醫院出生。自小其母便堅稱醫院弄錯了袁國勇的出生日期。袁曾不相信母親的說法，「但她說了起碼二三十次，好多時就是在我生日那時說。我入小學又說一次，我入中學又說一次，甚至我入大學都說一次」。

為拆解出生日期謎團，袁國勇曾翻查1956年日曆，發現12月30日是周日，12月31日除夕是周一，1月1日周二是公眾假期。「我開始覺得我媽媽說的可能是真的」，他懷疑醫院職員在1月2日上班時「backdate（回溯日期）錯咗」。他憶述母親曾說，「當年入院個個都要畀紅包，如果冇畀利市，招呼就差好多」，但他笑言「（弄錯出生日期）應該同我媽媽冇畀紅包冇關係」。

歲月悠悠，袁國勇卻只花14日、每日下班抽數小時，便以英文寫完自傳，記錄了出生、求學、成為醫生，以至處理新冠大流行的心路歷程，也寫下個人生活、父母離世等鮮為人知的回憶。

寫書源於老友羅啟銳猝逝

述醫科生故事 製片未圓夢

觸發袁國勇寫自傳的，是本港著名導演及編劇羅啟銳的喪禮。他透露與羅導相識多年，形容對方前年離世很突然，令他意會到是時候總結人生，若有一天老去並可能開始忘記往事，「拎番本書嚟睇，會記得番發生咩事」。

袁國勇透露曾與羅啟銳構思一個以醫學生為題材的劇本，並向他分享港大醫學院歷史、醫學生生活等經驗。劇本已寫畢，但未及拍成電影，羅導便猝逝，袁國勇說：「好可惜到今日冇辦法可以完成呢個大家一齊嘅夢想。」

相關字詞﹕生日 新冠疫情 自傳 袁國勇

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