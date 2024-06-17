續戴口罩延長傳染浪潮 惟可攤分痛苦

袁國勇曾預言本港解除口罩令後會出現「後口罩浪」，令公院服務受壓。他回顧過去一年，形容本港情况較特別，去年5至9月新冠病毒再度活躍，其後出現肺炎支原體高峰，再到流感、人類呼吸道合胞病毒（RSV），「隻隻都嚟吓」，但未見嚴重爆發。

袁稱後口罩浪的激烈程度取決於「除口罩除得幾快」，以及新冠和流感疫苗接種率；不少市民過去一年繼續戴口罩外出，且院舍長者疫苗接種率高，沒有出現大量嚴重和死亡個案，最終後口罩浪維持很長時間，並將嚴重程度「攤分」。

袁國勇去年底與美國病毒學家何大一等多地科學家成立「大流行病研究聯盟」，袁說聯盟最主要角色是交換資訊與病毒樣本，建構由非官方渠道組成的「軟情報（soft intelligence）」網絡，以監察各類病毒演變，尤其流感、冠狀病毒和腸病毒。他稱聯盟將持續監測在蝙蝠等動物體內病毒，並嘗試在人體氣道的類器官種植該些病毒，若成功培植，便反映更有可能由動物傳人，須加強監測，另透過研究病毒從動物傳人時的基因改變，設計診斷方法、抗病毒藥和疫苗。

曾研發新冠噴鼻疫苗的袁國勇透露，正與何大一合作研製新噴鼻藥製品，現處於動物實驗階段，「我們（港大）做噴鼻疫苗，何大一有一隻噴鼻immune stimulator（免疫刺激劑）……希望將來我不理突然有什麼outbreak（爆發），誰都噴得」。

應調查新冠 改善下次抗疫工作

被問到本港有否足夠能力應付下一場大流行，袁國勇重申，應就新冠抗疫設立獨立調查或回顧，「不應該說誰對誰錯，而是找到所有漏洞，以致下次做得更好」，「我快將退休，但我仍要說真話……你點知會不會下一年就有另一個pandemic（大流行）？你唔知㗎」。