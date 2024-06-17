明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

續戴口罩延長傳染浪潮 惟可攤分痛苦

【明報專訊】本港過去一年輪流爆發各類呼吸道病毒和細菌，目前正值有紀錄以來最漫長的流感季節。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說，這波「後口罩浪」未有大起大跌，原因是不少港人去年外出仍繼續戴口罩，雖令浪潮延長，卻將「痛苦攤分」而未有造成嚴重爆發。他相信今夏過後「如果大家都不戴口罩，什麼（病菌或病毒）都惹完」，後口罩浪便會退卻。

袁國勇曾預言本港解除口罩令後會出現「後口罩浪」，令公院服務受壓。他回顧過去一年，形容本港情况較特別，去年5至9月新冠病毒再度活躍，其後出現肺炎支原體高峰，再到流感、人類呼吸道合胞病毒（RSV），「隻隻都嚟吓」，但未見嚴重爆發。

袁稱後口罩浪的激烈程度取決於「除口罩除得幾快」，以及新冠和流感疫苗接種率；不少市民過去一年繼續戴口罩外出，且院舍長者疫苗接種率高，沒有出現大量嚴重和死亡個案，最終後口罩浪維持很長時間，並將嚴重程度「攤分」。

袁國勇去年底與美國病毒學家何大一等多地科學家成立「大流行病研究聯盟」，袁說聯盟最主要角色是交換資訊與病毒樣本，建構由非官方渠道組成的「軟情報（soft intelligence）」網絡，以監察各類病毒演變，尤其流感、冠狀病毒和腸病毒。他稱聯盟將持續監測在蝙蝠等動物體內病毒，並嘗試在人體氣道的類器官種植該些病毒，若成功培植，便反映更有可能由動物傳人，須加強監測，另透過研究病毒從動物傳人時的基因改變，設計診斷方法、抗病毒藥和疫苗。

曾研發新冠噴鼻疫苗的袁國勇透露，正與何大一合作研製新噴鼻藥製品，現處於動物實驗階段，「我們（港大）做噴鼻疫苗，何大一有一隻噴鼻immune stimulator（免疫刺激劑）……希望將來我不理突然有什麼outbreak（爆發），誰都噴得」。

應調查新冠 改善下次抗疫工作

被問到本港有否足夠能力應付下一場大流行，袁國勇重申，應就新冠抗疫設立獨立調查或回顧，「不應該說誰對誰錯，而是找到所有漏洞，以致下次做得更好」，「我快將退休，但我仍要說真話……你點知會不會下一年就有另一個pandemic（大流行）？你唔知㗎」。

相關字詞﹕大流行病研究聯盟 何大一 後口罩浪 新冠病毒 新冠疫情 袁國勇

上 / 下一篇新聞

臥鋪高鐵準時抵京 有安枕有吵醒 林世雄：研擴至其他城市 看入座率
臥鋪高鐵準時抵京 有安枕有吵醒 林世雄：研擴至其他城市 看入座率
採訪手記：不慣震不慣枕 縱有倦意難有睡意
採訪手記：不慣震不慣枕 縱有倦意難有睡意
港鐵營運京地鐵 移植車站設計、嘟嘟聲
港鐵營運京地鐵 移植車站設計、嘟嘟聲
自傳回顧多場疫戰 袁國勇憑好奇心 撞出曲折行醫路
自傳回顧多場疫戰 袁國勇憑好奇心 撞出曲折行醫路
2019生日悉內地「有事發生」 回望人生與疫症充滿關係
2019生日悉內地「有事發生」 回望人生與疫症充滿關係
Tg泄聲稱恒生建行200客戶資料 兩行稱未見漏洞
Tg泄聲稱恒生建行200客戶資料 兩行稱未見漏洞
不滿修例手法 社工局成員請辭 林昭寰：政府無尊重業界意見 民選者難再發揮
不滿修例手法 社工局成員請辭 林昭寰：政府無尊重業界意見 民選者難再發揮
羅冠聰母公屋收回 房署：曾欠租
羅冠聰母公屋收回 房署：曾欠租
黑漢爭位打鬥 同門12人被捕
黑漢爭位打鬥 同門12人被捕
五旬水警西灣河基地自轟亡
五旬水警西灣河基地自轟亡
鬚浮鷗罕現維港 專家料靠岸避風雨
鬚浮鷗罕現維港 專家料靠岸避風雨
曾瞞參與「千人計劃」 美學者盼投港大 哈佛前教授正遵監管令 下月出席港大講座
曾瞞參與「千人計劃」 美學者盼投港大 哈佛前教授正遵監管令 下月出席港大講座
海關搗140萬粒仿製藥 疑外銷拘4女
海關搗140萬粒仿製藥 疑外銷拘4女
龍舟「扮嘢賽」熱鬧 悟空春麗蔬果同撐艇
龍舟「扮嘢賽」熱鬧 悟空春麗蔬果同撐艇
年利率逾220% 放債集團20人被捕
年利率逾220% 放債集團20人被捕
灣區熱搜：廣深頻闢國際航線 10地港無直飛 深圳往墨西哥城 國內唯一奔赴拉美
灣區熱搜：廣深頻闢國際航線 10地港無直飛 深圳往墨西哥城 國內唯一奔赴拉美
灣區熱搜：穗旅社：新線帶動周邊遊 經港飛仍具優勢
灣區熱搜：穗旅社：新線帶動周邊遊 經港飛仍具優勢
港商無水染色技術推動環保製衣
港商無水染色技術推動環保製衣
ECOHUES傾向技術授權 無意大擴產能
ECOHUES傾向技術授權 無意大擴產能
【Emily】憶阿仔送卡提名 李家超：感自豪 陳國基同「仔仔女女」食飯
【Emily】憶阿仔送卡提名 李家超：感自豪 陳國基同「仔仔女女」食飯
【Emily】父親節營業額跌 黃家和：算理想
【Emily】父親節營業額跌 黃家和：算理想
【Emily】回應市民批評的士服務差 「的士大王」之子歸因司機收入唔高
【Emily】回應市民批評的士服務差 「的士大王」之子歸因司機收入唔高
【Emily】搵到識舉手示意 環署機械狗自動波尋異味污染源
【Emily】搵到識舉手示意 環署機械狗自動波尋異味污染源
【Emily】婆婆話「終於唔使轉車」 林世雄感動
【Emily】婆婆話「終於唔使轉車」 林世雄感動
【Emily】為美食天堂獻計 團體促設美食發展專組
【Emily】為美食天堂獻計 團體促設美食發展專組