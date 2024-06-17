自傳回顧多場疫戰 袁國勇憑好奇心 撞出曲折行醫路

明報記者 陳柔雅、張逸羲

受訓多個專科 同窗眼中「傻傻哋」

練出果斷邏輯思維助抗疫

袁國勇的行醫生涯軌迹與他人迥然不同，初出茅廬的醫生會立志鑽研某專科，但袁國勇就不斷嘗試新事物，先後於內科、外科和微生物科受訓，成為同窗眼中「唔係好正路、傻傻哋」的人。他深信「以前無試過有人好似我咁train（受訓），未來都可能唔會再有咁嘅人」。

1981年畢業於港大醫學院的袁國勇，師承「眾人的老師」、血液學權威達安輝。袁國勇年輕時曾問對方為何傳染病課程都由他執教，那時許多教授研究癌症、心臟病等可致突然死亡的疾病，「他們覺得傳染病已經過去咗」，但在達安輝心中，傳染病有獨特地位，認為一旦爆發會引起嚴重問題。這讓袁國勇明白了傳染病的重要。

袁國勇原答應達安輝返瑪麗醫院接受內科培訓，但其時聯合醫院面臨急症室關閉，他應同學陳熾鴻醫生呼籲轉至該院工作6年半，「當時做醫生都是想幫助貧困和有需要的人」。後來他有感外科工作重複，便返瑪麗從事微生物科，「我很喜歡unknowns（未知），完全不知道發生什麼事，就適合我性格」。

重返瑪麗時，許多同班同學已升職至顧問醫生或副教授，袁國勇說那時無人會視臨牀微生物為專業，無人知道他們負責感染控制和「要上去看病人究竟發生咩事」，「只知道這班人在實驗室出報告」。袁母也曾不開心，因很多與兒子同期畢業的醫生已掛牌執業。

同期畢業生已掛牌執業 母曾抱怨

誰也沒料到被看輕的小子，成為廣為港人認識的傳染病權威，1997年H5N1禽流感、2003年SARS，以至近年新冠大流行抗疫，都有其身影。若要數算其最重要的研究發現，是2005年在中華菊頭蝠找到蝙蝠SARS冠狀病毒，「對我來說有極標誌性的意義」，後證實很多人類冠狀病毒亦源自蝙蝠，包括新冠。儘管如此，香港多年來未能設立專造抗病毒藥和疫苗的藥廠，「搞咗20年，結果都搞唔到」，成為其遺憾。

袁國勇發現人生很多事都與未來有關係，外科使他果斷，內科訓練了記憶和邏輯思維，正正適合傳染病爆發調查，需立刻找出可能源頭並採取措施制止。學術和受訓路途曲折，「但我很好運，撞撞下撞到出來！……我覺得我這個人有blessing in disguise（隱藏在不幸的幸福）」。

寫自傳如懷舊治療 料退休續教書

《My Life in Medicine: A Hong Kong Journey（袁國勇自傳：顯微鏡下觀穹蒼）》下月面世。問他為何寫自傳，袁國勇說想趁還記得細節，記下重要的事，「年紀大了，你便很想回顧以前的事情」，回顧每個人和每件事對成長和將來想做的事帶來的影響，就像懷舊治療。年底迎來68歲的他說差不多要退休，但相信70歲後仍可到其他地方教書，「If I can do it, I will still do it（若我仍有能力，仍會繼續做）」。

籲醫科生勿太緊張升職金錢

「最希望本書能夠幫到下一代醫生和科學家」，袁國勇說。他認為每個醫學生或醫生有自己想法和對未來的憧憬，「我只能分享自己經歷，我的經歷通常不可以repeat（重複），不過我只想大家明白一件事，很多事情如果你太過緊張升職、太過緊張錢、太過緊張你所謂的interest（利益），可能你不會有機會走上與眾不同的道路，可能反而你會喪失咗好多嘢，你自己唔知」。