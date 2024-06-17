港鐵營運京地鐵 移植車站設計、嘟嘟聲

【明報專訊】港鐵2000年代起拓展內地業務，目前在北京、杭州和深圳營運共8條地鐵線，北京佔5條，包括4號、14號、16號、17號及大興線。本報記者昨日參觀17號線，全線車站及列車風格均採用「港式設計」，不少站內標誌、語音廣播等均可見港鐵站影子。京港地鐵總經理劉追明表示，京港地鐵的營運體系借鑑港鐵經驗，旨在於內地傳承港鐵DNA，內地員工接受港鐵系統化的培訓，車站設計亦保留港鐵特色，盼可令北京鐵路更多元，為市民帶來不一樣體驗。
港鐵2006年與北京合資組建「京港地鐵有限公司」，目前管轄的5條路線佔全北京鐵路網長度的約23%，總長約200公里，去年日均乘客量達189萬。
最新的17號線北段去年底開通，記者昨日參觀17號線北段太陽宮站，發現不少車站設施及營運模式均參考港鐵，如列車關門的「嘟嘟」提示聲、關愛座設計等；站內的換乘通道亦參考香港做法，設步行提示提醒尚距目的地多少距離。安全方面，月台幕門有參考港鐵設防夾擋板及防踏空膠，月台末端亦參考港鐵設LED燈柱，提示車長車門有否正確關上才開車。
同設關愛座 LED柱提關車門
港鐵中國內地業務總監黃琨暐稱，港鐵目前在內地營運的鐵路線長度達300多公里，去年載客量達14.4億。黃琨暐說，港鐵期望透過在內地營運鐵路業務，與內地交流經驗，內地可參考港鐵管理模式，港鐵則可參考內地探索更多創新科技，目前兩地亦就人才培訓定期交流。