港鐵營運京地鐵 移植車站設計、嘟嘟聲

港鐵2006年與北京合資組建「京港地鐵有限公司」，目前管轄的5條路線佔全北京鐵路網長度的約23%，總長約200公里，去年日均乘客量達189萬。

最新的17號線北段去年底開通，記者昨日參觀17號線北段太陽宮站，發現不少車站設施及營運模式均參考港鐵，如列車關門的「嘟嘟」提示聲、關愛座設計等；站內的換乘通道亦參考香港做法，設步行提示提醒尚距目的地多少距離。安全方面，月台幕門有參考港鐵設防夾擋板及防踏空膠，月台末端亦參考港鐵設LED燈柱，提示車長車門有否正確關上才開車。

同設關愛座 LED柱提關車門

港鐵中國內地業務總監黃琨暐稱，港鐵目前在內地營運的鐵路線長度達300多公里，去年載客量達14.4億。黃琨暐說，港鐵期望透過在內地營運鐵路業務，與內地交流經驗，內地可參考港鐵管理模式，港鐵則可參考內地探索更多創新科技，目前兩地亦就人才培訓定期交流。

明報記者 孫澤芳 北京報道