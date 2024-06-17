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港聞一

採訪手記：不慣震不慣枕 縱有倦意難有睡意

【明報專訊】今次港鐵安排的北京卧鋪列車採訪團行程緊密，由前日（上周六）下午3時到達高鐵西九龍站，至晚上登車，一眾傳媒行家基本上深夜仍做不停手，訪問乘客、拍攝列車設施、處理稿件及相片，凌晨才有時間「躺平」，放下記者視角，以乘客身分體驗卧鋪列車。

洗手間水壓稍弱 輪流梳洗花點耐性

記者獲分配的是上鋪位置，牀邊腳踏大概只是一部手提電話的大小，故無可避免只能先踩下鋪的牀墊，握着旁邊的扶手借力爬上牀。由於同房行家已先行休息，要在關燈下爬上牀也不容易，記者不慎踩空幾次，幸沒踩到已入眠的行家。

卧鋪牀墊有點硬，但尚可接受，記者比較不習慣的是豆沙枕頭，全日採訪雖然累透，惟在牀上翻來覆去幾小時亦未有睡意。列車雖無上下顛簸，但每當稍為加速，震感非常強烈，乘客人人感受不同，有人倒頭大睡，但記者躺下大約1小時有點「暈車浪」，以頭近窗的方向躺下，有段時間更覺頭部充血。

同樣狀態一直維持至清晨5時左右，記者才迷迷糊糊稍為入睡，不夠一小時，便又因需準備採訪列車抵達北京，起牀梳洗。整夜房內非常安靜，記者本以為只有自己未能安枕，早上和行家閒聊才知原來同行都有人睡得不安穩。大家輪流梳洗，洗手間水壓稍弱，想要在手心湊夠水洗臉亦要花點時間和耐性。

卧鋪列車的硬件或稍有不足，但車上服務員非常貼心，不但會主動幫忙代扔垃圾，亦很熱心解答記者問題。

相關字詞﹕高鐵 卧舖

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