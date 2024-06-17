臥鋪高鐵準時抵京 有安枕有吵醒 林世雄：研擴至其他城市 看入座率

明報記者 孫澤芳 北京報道

林世雄昨日抵京後，與中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣會面，商討如何提升廣深港高速鐵路香港段的服務。對於卧鋪列車會否推展西北部其他城市，林稱會累積經驗和檢討服務安排，又稱目前京港一星期有4天列車服務，將來會看上座率和受歡迎程度，繼續爭取多些列車到香港。

林滿意牀鋪設計 臥房僅一充電位「會反映」

往北京西站卧鋪列車昨早6時53分準時到站。林世雄自言前晚約11時入睡，凌晨有醒過，但很快能重新入睡，對牀鋪設計滿意，又稱起牀後梳洗時留意到，列車洗手盆梳洗位置與洗手間分開，認為設計貼心，梳洗者不會佔用洗手間，可服務更多旅客。對於卧鋪房內只有一個充電位，他說會向港鐵及國鐵集團反映。

本報記者前晚在往北京的卧鋪列車觀察，車廂屏幕顯示車速平均每小時約250公里。林世雄前晚與傳媒交流時提到，臥鋪車程較日間高鐵約7至8小時為長，估計是因考慮到列車行駛時會產生噪音，故入夜後減速。

上鋪漢稱車加速震醒 有客指「𠺘𠺘下」舒適

不過，有乘客昨晚仍受噪音困擾未能入眠。睡上鋪的唐先生認為入夜後車速仍很快，數次在列車加速時被震醒，行駛時的噪音隔着耳塞也聽到，「基本上成晚未曾深層熟睡過」。他說體驗及性價比與期望有落差，尤其他睡上鋪，上落牀空間較窄，不太方便，若10分滿分，只會給六七分，「體驗過就夠，給我重新選擇，我一定搭飛機」。有乘客則喜歡這份動感，周小姐稱正因列車「下下」，她很舒服、睡得很好，下次赴北京會再選乘高鐵。

民建聯立法會議員陳恒鑌及旅遊界立法會議員姚柏良亦有乘坐卧鋪列車。陳恒鑌稱，現時往上海的卧鋪列車設有兩人房的高級車廂，往北京則只有四人房，希望北京班次日後引進更多車款。姚柏良則建議，日後往西安、山西等港人旅遊熱點、車程六七小時的高鐵線亦開通卧鋪班次，而列車在港出發時間亦可由現時晚上六七時再略為押後，方便市民下班後乘高鐵出遊。

臥鋪內地客抵港 林世雄：與冀增過夜客無矛盾

另外，首班由北京西站及上海虹橋往香港的高鐵卧鋪列車昨早亦分別抵港。到場迎接的文體旅局長楊潤雄引述旅客反應正面，稱到埗後可立即四處遊玩。林世雄則指，不認為旅客乘卧鋪列車到港、節省一晚酒店費，會與政府希望增加過夜客的目標矛盾，稱按旅客需要提供多一種出行模式及選擇是好事。

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