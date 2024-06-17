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【Emily】憶阿仔送卡提名 李家超：感自豪 陳國基同「仔仔女女」食飯

【明報專訊】噚日父親節，官員與政界都以不同方式慶祝。兩子之父嘅特首李家超喺社交網站分享34年前獲兒子提名入選「十大現代父親新形象選舉」後收到嘅心意卡，佢話遺憾當年因公缺席頒獎禮，但每次回想都感到溫暖和自豪。保安局長鄧炳強就與多名民建聯議員出席活動，大耍健身氣功「八段錦」，齊向爸爸們推廣「養生之道」。

1990年，當年33歲嘅李家超獲長子李文龍提名入選「十大現代父親新形象選舉」。特首喺facebook分享當年兒子與大會一齊創作嘅心意卡，裏面畫上佢哋一家四口卡通造型，並獲太太林麗嬋寫上感謝語句。李家超話上任特首後，因為工作錯過好多與家人相處嘅機會，感謝佢哋默默支持和照顧。

民記鄧炳強耍八段錦送湯包

一女之父政務司長陳國基就趁父親節前夕，前日與20多名「共創明『Teen』計劃」學員食飯交流，獲同學教導製作擴香石、乳霜、香水等。陳國基形容一眾學員係佢嘅「仔仔女女」，鼓勵佢哋要對自己嘅父親表達謝意。

財政司長陳茂波就「打波先嚟落雨」，上周末同一批爸爸及兒子去球場踢波，形容「父子能一起落場，更是令人難以忘懷的回憶」。

民建聯噚日就舉行「父親節—爸爸養生之道」活動，鄧炳強與該黨立法會議員陳勇、葛珮帆、陳永光一齊耍健身氣功「八段錦」，並為參與活動嘅市民送上養生湯包。

相關字詞﹕李家超 父親節

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