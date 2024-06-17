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ECOHUES傾向技術授權 無意大擴產能

【明報專訊】DETERMINANT全球品牌、市場和合作伙伴關係總監陳凱怡表示，該公司成立時已決定採用一些非傳統和可持續的方式來製衣。因此，去年開始採用ECOHUES非水介質染色技術來推出小量產品，產品系列稱為Waterless Dye。

該公司共有212款產品，其中Waterless Dye系列有9款，即大約4%，包括T恤、Polo恤、襯衫等。宣傳方式主要包括利用店內部分面積，和NGO及網紅合作，以及參加環保博覽和ReThink Hong Kong展覽等。該公司長遠希望所有產品都採用無水染色技術，但暫時無法估計何時達到。

除了在香港自營11間分店，該公司在泰國有特許經營商，後者已將其部分產品引入其中3間店舖。該公司亦計劃，稍後以電商方式開拓新加坡和馬來西亞市場。越南則由母公司聲白集團負責，現有8間門市，並在3個電商平台上架其產品。至於內地，溢達集團則是其特許經營商，已開設17間門市，並在13個電商平台上架其產品。溢達同時也是該公司生產方面的合作伙伴。

匡博創投和DETERMINANT原本都是溢達集團旗下公司。因為策略原因，溢達集團在2023年將部分業務分拆成獨立的聲白集團，當中包括匡博創投和DETERMINANT兩者。匡博創投總裁蔡逸倫解釋，因為溢達本身是成衣生產商，也有涉足零售。如果該公司維持是溢達的子公司，其他業者對於採用ECOHUES非水介質染色技術，可能會有些疑慮，分拆出來會比較方便和其他業者合作。長遠來說，該公司希望走知識產權公司的路線，不會大幅擴充自己的產能，反而希望主要將ECOHUES技術授權給其他染廠使用，向它們供應溶劑。採用這套技術之後，即使缺乏水資源的國家也可以在本土做染色工序。

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