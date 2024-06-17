灣區熱搜：穗旅社：新線帶動周邊遊 經港飛仍具優勢

推「香港出發機票+中轉船票」優惠

廣之旅發言人官鍵對本報表示，新航線的開通可撬動整個片區的旅遊業務，以該社運營的海灣四國（沙特、巴林、卡塔爾、阿曼）行程為例，過去主要搭沙特航空的班機，但廣州直飛巴林的航線開通後有不少優惠，團費由原價的4萬降至3萬人民幣，「這類高端小眾線路的打折，讓更多人可以去到這些國家」。他說，香港機場在傳統航線仍有明顯優勢，如今廣州、深圳分別有船直達香港機場，不少旅遊預訂平台亦提供「香港出發機票+中轉船票」打包優惠，相信仍能吸引遊客「經港飛」。

廣東中旅回應本報稱，該社在深圳飛墨西哥城航線開通後，推出14天「墨西哥與古巴美食之旅」，以及乘搭深圳飛利雅得航線的11天沙特自然文化探索行程，市場反響熱烈，顧客認為新航線令出境遊有更多選擇與可能。廣東中旅亦稱，像目前全中國僅香港有直飛斐濟航班，在新冠疫情後一直受熱捧，該社亦有「經港飛」的斐濟8天自由行或跟團遊產品。