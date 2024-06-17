灣區熱搜：廣深頻闢國際航線 10地港無直飛 深圳往墨西哥城 國內唯一奔赴拉美

明報記者 林迎

國泰10月復飛利雅得 廣深搶先機

國泰早前宣布今年10月復航沙特利雅得，不過廣州、深圳早着先機。沙特航空於2020年7月當地「復常」後就恢復廣州來往利雅得航線，雖一度遭內地民航部門「熔斷」，但並未完全中止。至內地疫情管制放開後，沙特航空隨即加開北京飛利雅得、廣州飛吉達（Jeddah）航線。本月底開始，沙特航空復開廣州至利雅得航線，並增至每周3班，逢二、四、六出發。而南航於本月3日亦開通深圳飛利雅得直航，每周兩班，逢一、五出發。記者在訂票網站上搜尋，兩者票價相差不遠，均約2200人民幣。國泰目前未公布香港至利雅得票價。

若單計海外航點數量，香港機場超過100個，廣州白雲機場約90個，深圳機場有40個，但過去一年廣、深新增國際航點中，有最少10個是香港沒有直航（見表），其中7個更是這兩個月開通。例如上月南航開通深圳直飛墨西哥城航線，每周兩班，飛行時間16小時，全長超過14,000公里，是目前全國唯一直飛拉丁美洲的客運航線，也是中國航程最長的國際客運航線，頗具吸引力。

即使是香港已有的直飛航點，從廣深起飛的票價更低。以卡塔爾首都多哈為例，此前主要由卡塔爾航空運營廣州飛多哈航線，南方航空4月加入競爭。記者搜尋7月機票，廣州飛多哈最低只需約3900人民幣，雖然從香港起飛的班次更多、由多間不同航空公司提供服務，但票價最低也要6500港元。

內地多市加快海外復航

隨着去年7月中央經濟工作會議提出「要增加國際航班」，內地各大航空公司及機場紛紛「發力」，不僅北上廣深一線城市，成都、廈門、鄭州、重慶等地都加快海外復航的腳步。有業內人士對本報稱，外交關係是有力推手，例如今年是中國與匈牙利建交75周年，中國3月宣布對匈牙利免簽，國家主席習近平5月訪問當地，南方航空6月即開通廣州直飛布達佩斯航線，每周4班。此外，今年亦是中國與巴林建交35周年，巴林海灣航空5月30日開通廣州直飛巴林首都麥納麥（Al Manama）航線，巴林國王哈馬德5月31日抵達北京展開國事訪問，並出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

業界：有些航線一季取消

該業內人士亦稱，雖然有政治因素，但航空公司始終要考慮市場需求和客量，有些航線僅在一個航季後便告取消，例如南方航空去年11月宣布復飛廣州至新西蘭基督城，今年3月暫停，5月又宣布將於10月復飛；越南越捷航空（Vietjet Air）今年1月宣布開通深圳直飛芽莊的航線，現時在其網站已搜尋不到，但南航仍有此直航。此外國際局勢動盪亦有影響，如國泰去年12月宣布取消香港飛以色列特拉維夫直航，而海南航空在暫停北京、上海往返特拉維夫航班後，獨留深圳飛特拉維夫航線至今，是現時中國唯一往返以色列的商業航班，因而成為撤僑主力。