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酷熱兼空氣指數高風險日子比例增 環團：暑熱促成臭氧 污染影響趨明顯

【明報專訊】本周五（21日）是夏至，代表盛夏到來。環團綠色力量分析，近年除了發出酷熱天氣警告的日子呈上升趨勢，同日錄得空氣質素健康指數7或以上，即健康風險屬於「高」的日子（下稱「高風險日」），佔全年高風險日數比例，在過去10年亦呈上升趨勢，當中2022年佔近四成，較2014年上升約2.3倍。綠色力量總監鄭睦奇認為，數字反映近年「高風險日」受氣候變化相關的暑熱天氣影響愈來愈明顯，而早有研究證實酷熱及空氣污染均會增加早夭，他說港人正面對雙重增加的風險。

明報記者 馬耀森

酷熱兼污染高風險日子

2022年共26日特別多

在氣候變化影響下，近年香港發出酷熱天氣警告日數呈上升趨勢，從2014至2019年，全年發出酷熱天氣警告都在50多日水平，其後呈升勢，過去3年平均升至76日，2021年更達82日，升幅顯著。過去10年同日發出酷熱天氣警告的「高風險日」，有9年在20日以下，2022年則特別多，有26日，佔全年69日高風險日的37.7%。

鄭睦奇分析，過去10年同日發出酷熱天氣警告的「高風險日」，佔全年「高風險日」總數比例，由2014年11.3%增至2022年37.7%，去年雖然回落至21.4%，但整體呈上升趨勢，顯示「高風險日」數目愈來愈受氣候變化相關的暑熱天氣影響，而這亦與近年臭氧成為「高風險日」的「最大風險污染物」現象脗合，認為政府應針對臭氧制訂減排措施。

臭氧向來有毒霧之稱。鄭表示，臭氧影響呼吸系統，刺激鼻部、咽喉及氣管黏膜，人體接觸臭氧後的症狀包括咳嗽、胸口疼痛、咽喉及眼睛刺痛。在酷熱天氣下，臭氧濃度上升，健康風險相應增加。

臭氧引致污染高風險

日數遠超二氧化氮

環保署的空氣質素健康指數根據4種主要空氣污染物（臭氧、二氧化氮、二氧化硫、可吸入懸浮粒子或微細懸浮粒子）推算得出。環保署向綠色力量提供的數據顯示，2014至2023年以二氧化氮作為「最大風險污染物」的高風險日數目，由2014年的202日減至2023年的41日（全港有15個一般監測站，任何一個監測站錄得7或以上當一日），呈下降趨勢；同期以臭氧作為「最大風險污染物」的高風險日數目，10年間一直在238日至571日之間波動，相關日數遠超二氧化氮。

環團促綠化為城市降溫減臭氧

綜觀2014至2023年以臭氧作為「最大風險污染物」的月份分佈，當中以9月最多，共86.2日，其次是10月及8月，分別錄得75.6日及36.6日，即臭氧問題以秋季最嚴重，估計與氣溫仍偏高及有熱帶氣旋靠近，有利二氧化氮和揮發性有機化合物（VOCs）生成臭氧。鄭睦奇說，全球暖化下，陽光與高溫都會促使二氧化氮及VOCs轉為臭氧，政府除了制訂措施減少污染物排放，另一方面可透過增加綠化面積或城市規劃，減少土地被石屎覆蓋，為城市降溫，亦可減少臭氧形成。

環署：粵港合作多年

空氣持續改善

環保署回覆稱，政府和廣東省政府多年合作，致力減少空氣污染物排放，過去10年本港整體空氣質素持續提升，幾種主要空氣污染物如可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子、二氧化硫及二氧化氮等濃度大幅下降，因此臭氧及氮氧化物是近年影響空氣質素健康指數的主要因素。為應對臭氧問題的挑戰，政府與廣東省政府及澳門政府加大力度開展區域減排工作，並加強氮氧化物及VOCs協同減排，預期本港整體空氣質素會持續提升。

（城市保育）

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