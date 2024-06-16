反修例出獄重返業界碰壁 工程師幸保專業勉在囚者

在反修例事件被捕後被定罪入獄的阿誠，在獄中收到工程師學會的信件，表示因他有案在身，將按程序召開紀律聆訊，稱當時「唔知道下一步點做」，擔心被永久剝奪會員資格，從此不能再投身工程界。他說，「工程師」的專業資格在行內不是「開工的必要條件」，有相當經驗仍獲認可，但就無法晉升。

任地盤雜工餬口

經「蛻變計劃」尋援助

他出獄半年間，為餬口一邊到地盤上班，一邊尋找工程師相關工作，但都沒有下文。他說雖然職業無分貴賤，但想到苦讀大學多年，畢業後累積數年經驗，目的是成為專業工程師，「但到頭來做番一個唔需要學歷，甚至毋須任何專業知識，只係擔擔抬抬嘅雜工」，難免失落，最後經介紹接觸「蛻變計劃」尋求援助。

學會盼傳大和解信息

「蛻變計劃」主要協助反修例被捕青年提供心理社會輔導、法律過程支援等，計劃將阿誠的個案轉介到工程師學會去年新設的支援小組，協助出獄的工程師保留專業資格。工程師學會長李志康預料，在反修例被捕的青年不乏年輕工程師，故成立小組協助，被問到會否擔心外界批評學會做法有政治傾向，李說希望釋放「大和解」信息，認為即使年輕人「行錯一步」，不代表要影響整個人生。小組主席鄧懷德說，審視個案時會撇除犯嚴重罪行或違反職業操守的個案，同時考量當事人是否有悔意，以及未來在業界的發展潛能等因素，如決定介入個案，會協助向僱主、警方等收集求情信等，以及提供行業前景、個人發展等援助。

至於其他專業界別，教育局回覆本報稱，去年因普通襲擊、非法集結、暴動等罪行而取消教師註冊有11宗。身兼教聯會副主席的立法會議員鄧飛說，社會對教師的道德期望高於其他行業，有案底後再做教師，「機會是接近零」，認為應將機會留給新入職的教師。現時註冊醫生被除牌後，可向醫委會申請復牌，醫療衛生界議員林哲玄稱，醫委會的存在並非懲罰醫生，而是判斷是否適合執業，不存在被判罪一定不能行醫，每個個案均是獨立考量，過往亦有被定罪的醫生復牌。