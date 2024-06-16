明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反修例出獄重返業界碰壁 工程師幸保專業勉在囚者

【明報專訊】2019年爆發的反修例事件至今逾萬人被捕，當中不乏專業人士，因犯案而被「釘牌」。前年出獄的工程師阿誠（化名），出獄後嘗試重返業界，卻處處碰壁，為維持生計做過半年地盤雜工。經過一年多的紀律聆訊程序，阿誠的工程師學會會籍未被剝奪，有望未來繼續進修後可考取專業工程師資格，他勉勵獄中的「師弟妹」，做好自己便會有人給予機會，不要因入獄而失去希望，甚至放棄自己。本報翻查其他專業的做法，醫委會及社工註冊局現時都設有機制，讓被「釘牌」的醫生或社工有機會「復牌」（見表）。

在反修例事件被捕後被定罪入獄的阿誠，在獄中收到工程師學會的信件，表示因他有案在身，將按程序召開紀律聆訊，稱當時「唔知道下一步點做」，擔心被永久剝奪會員資格，從此不能再投身工程界。他說，「工程師」的專業資格在行內不是「開工的必要條件」，有相當經驗仍獲認可，但就無法晉升。

任地盤雜工餬口

經「蛻變計劃」尋援助

他出獄半年間，為餬口一邊到地盤上班，一邊尋找工程師相關工作，但都沒有下文。他說雖然職業無分貴賤，但想到苦讀大學多年，畢業後累積數年經驗，目的是成為專業工程師，「但到頭來做番一個唔需要學歷，甚至毋須任何專業知識，只係擔擔抬抬嘅雜工」，難免失落，最後經介紹接觸「蛻變計劃」尋求援助。

學會盼傳大和解信息

「蛻變計劃」主要協助反修例被捕青年提供心理社會輔導、法律過程支援等，計劃將阿誠的個案轉介到工程師學會去年新設的支援小組，協助出獄的工程師保留專業資格。工程師學會長李志康預料，在反修例被捕的青年不乏年輕工程師，故成立小組協助，被問到會否擔心外界批評學會做法有政治傾向，李說希望釋放「大和解」信息，認為即使年輕人「行錯一步」，不代表要影響整個人生。小組主席鄧懷德說，審視個案時會撇除犯嚴重罪行或違反職業操守的個案，同時考量當事人是否有悔意，以及未來在業界的發展潛能等因素，如決定介入個案，會協助向僱主、警方等收集求情信等，以及提供行業前景、個人發展等援助。

至於其他專業界別，教育局回覆本報稱，去年因普通襲擊、非法集結、暴動等罪行而取消教師註冊有11宗。身兼教聯會副主席的立法會議員鄧飛說，社會對教師的道德期望高於其他行業，有案底後再做教師，「機會是接近零」，認為應將機會留給新入職的教師。現時註冊醫生被除牌後，可向醫委會申請復牌，醫療衛生界議員林哲玄稱，醫委會的存在並非懲罰醫生，而是判斷是否適合執業，不存在被判罪一定不能行醫，每個個案均是獨立考量，過往亦有被定罪的醫生復牌。

上 / 下一篇新聞