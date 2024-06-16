京赴港客：一覺到達省酒店錢

昨晚7時半，候車室已擠滿等候出發的赴港旅客。首趟列車官網票顯示售罄，列車員說實際乘搭率八成。

在候車室等待的俞先生是香港人，每年都來北京探親。此前他往返京港大多數乘飛機，或早期的24小時車程臥鋪列車。此次聽說北京西到香港新開直達動臥，他立即買了首趟列車的票，既可入睡又比以往節省一半時間，以後也會首選動臥往返京港。

杭州人水淑芳帶兩個孩子到北京環球影城遊玩，結束行程後，剛好看到這趟直達香港的動臥，3人便踏上了香港之旅。女兒水鈺晴說很喜歡動臥，因可在車上和弟弟玩耍。水女士也說選擇動臥就可省下香港一晚房費，非常划算，預計早上抵港便可直接趕赴目的地。

附零食梳洗品精華液

不過水女士這次動臥之行也遇到小麻煩，因為線上購票不能選擇同車廂出行，3人被分到不同房間。水女士在車廂外貼了紙條，希望能和其他旅客換座位，以便照顧孩子，最後獲旅客體諒，3人可同房。

與內地其他動臥不同，京港動臥於細節有了提升，包括贈送零食和洗漱用品，洗漱包裏有牙刷牙膏和梳、兩條壓縮毛巾，還有洗面奶和保濕補水的精華液。每個車卡的公用洗漱台前的收納盒裏，也放上紮頭髮用的橡筋和牙線。為了不使大家混淆自己的一次用拖鞋，車廂供應的4雙拖鞋是不同顏色的。

乘務長：餛飩麵腸粉燉湯受歡迎

餐車乘務長韓笑介紹，餐車裏的蝦肉餛飩麵、腸粉、燒賣和燉湯賣得比較好，之後每季度不同時段都會推出新品。飲品方面，列車上特色的「那個女孩」港式奶茶也很受旅客歡迎，夏天還會推出水果茶。

駐京記者 王佩凡