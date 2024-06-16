餐卡歌舞贈興「如派對房」 乘客倡設車站淋浴間

國鐵集團昨於餐卡掛上紅底白字大型歡迎橫額，寫上「京港連心 卧賞風華」等字句，又用多個鋁箔氣球裝飾；全晚餐卡人流不斷，有乘客笑言餐卡熱鬧得像「party room（派對房間）」。

林世雄昨晚約7時半與多名立法會議員到餐卡用膳，笑言他吃的「杏鮑菇燒牛肉飯」有牛肉味，亦有很多配菜，讚食物質素有水準。其間不少乘客爭相與林合照自拍，當中包括香港塑料袋業廠商會常務副會長黃維基。

黃維基興奮向林透露自己是火車迷，經常搭國內及外國的火車，2019年更曾24小時內連續乘搭5000公里國內火車，獲得健力士世界紀錄。黃稱，其公司於內地設廠，故經常到內地出差，是高鐵常客，盼當局參考外國做法，於西九龍車站提供淋浴設施，令商務客到埗後可立刻梳洗投入行程。有乘客亦建議多增一卡餐卡。

林世雄回應稱，當局重視用家體驗，會繼續吸收經驗改進，相信港鐵會調查，局方亦會收集意見，與國鐵集團商討。