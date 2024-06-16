臥鋪高鐵開車 旅社：預訂排至9月 乘客稱冷氣足環境好空間較窄 局方：視需求爭加班

【明報專訊】高鐵昨起開通逢周五至周一來往香港與北京及香港與上海的通宵臥鋪列車，同日亦開通每日來往湖南省張家界西的新路線。港鐵稱，兩班赴京及赴滬的首發列車接載約1000名乘客，張家界西線亦反應熱烈，昨有不少市民參加相關路線的首發團。記者昨乘搭往京卧鋪列車，車上乘客均表現興奮，有人讚新奇有趣冷氣足，普遍認為卧鋪列車空間較窄，活動空間小。往返京滬卧鋪列車目前周五至一每日各一班來回，多間旅行社稱需求爆滿，運輸及物流局長林世雄說視乎需求向內地爭取可否在其他日子加開班次。
明報記者 孫澤芳
香港中旅社董事總經理陳瑞東表示，是次的2000餘元北京動臥8天團反應熱烈，推出不足半天便滿35人成團，期望以後增加班次，推出更多高鐵旅遊產品。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，食玩假期的首發團48人4日3夜收費999港元，上周推出10分鐘便售罄，候補名單達600人。崔稱，卧鋪列車查詢預訂已排到9月，反映有吸引力，期望可開通往其他城市的臥鋪列車。
崔定邦盼開通他市卧鋪
本報記者昨實測乘搭香港往北京卧鋪列車，車型為和諧號CRH2E型，載630人，共16車卡，包括13卡各載40人的卧鋪車廂、位於8號車卡的一卡餐車及兩卡各可載55人的二等座。列車昨傍晚6時24分由西九龍站開出，今晨6時53分到達。票價方面，以昨開通日為例，往來北京臥鋪列車上下鋪分別為1031至1163港元， 一般二等座937港元。
下鋪稍貴 有玻璃窗靠近電插座
卧鋪車卡共10間房，每間4張牀。房間大致正方形大小，長闊高2.2×1.93×2.22米，左右牀鋪相距50厘米，行李需放牀下底，若4人同坐下鋪談天進食較擠迫，或需「膝碰膝」。每張牀長2米、闊70厘米，上下鋪均有空間在牀上翻身，上鋪起牀時需小心「頂頭」，因與天花僅約80厘米。下鋪空間較多，牀邊亦有椅背可當梳化。
設施方面，每個牀位均有枕頭、被鋪、一次用拖鞋、閱讀燈及一個衣架，共用熱水壺、紙巾、一張小餐桌及垃圾桶。下鋪收費較貴，體驗及環境均較佳，不但有牀頭大玻璃窗可看風景，全房唯一電插座亦位於下鋪。
卧鋪車卡走廊有椅子及電插座，走廊不時人來人往，但空間較窄，不夠二人並肩而行。每卡車廂之間均設洗手間，坐廁及踎廁各一，並設兩個洗手盆。環境衛生尚可，附近亦有熱水供應。
餐飲方面，餐卡有售飯盒，價格15至68元人民幣，供應牛肉飯、宮保雞丁等，可付現金或微信支付及支付寶等電子支付，乘客亦可透過微信掃描牀鋪前的二維碼點餐，由乘務員送餐至卧鋪。
夫婦重溫卧鋪舊夢 自備杯麵免餐卡擠
不少乘客參加首發團一嘗高鐵卧鋪滋味。年逾六旬的顏氏家族一行4人報團，最年長的顏先生憶述，年輕時曾與太太搭30小時直通車，昔日直通車有3層牀，睡中間的最辛苦，不能伸直身，當時亦沒空調，開窗會吹到一面灰，今次與太太再搭卧鋪為重溫回憶，認為高鐵卧鋪空調足環境好，但空間比想像中小。4人亦自備杯麵，因聽聞全車600人僅一個餐卡，擔心太多人而早有準備。
陶家一家四口早年從北京移居香港，以往回鄉亦多搭高鐵，今次為讓兩子女體驗卧鋪，特地買票回鄉過周末。一家晚上在餐卡用膳，陶先生讚飯菜夠熱味道不錯，10歲兒子則稱可在卧鋪睡覺好玩，形容「發現新世界」。