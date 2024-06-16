臥鋪高鐵開車 旅社：預訂排至9月 乘客稱冷氣足環境好空間較窄 局方：視需求爭加班

明報記者 孫澤芳

香港中旅社董事總經理陳瑞東表示，是次的2000餘元北京動臥8天團反應熱烈，推出不足半天便滿35人成團，期望以後增加班次，推出更多高鐵旅遊產品。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，食玩假期的首發團48人4日3夜收費999港元，上周推出10分鐘便售罄，候補名單達600人。崔稱，卧鋪列車查詢預訂已排到9月，反映有吸引力，期望可開通往其他城市的臥鋪列車。

崔定邦盼開通他市卧鋪

本報記者昨實測乘搭香港往北京卧鋪列車，車型為和諧號CRH2E型，載630人，共16車卡，包括13卡各載40人的卧鋪車廂、位於8號車卡的一卡餐車及兩卡各可載55人的二等座。列車昨傍晚6時24分由西九龍站開出，今晨6時53分到達。票價方面，以昨開通日為例，往來北京臥鋪列車上下鋪分別為1031至1163港元， 一般二等座937港元。

下鋪稍貴 有玻璃窗靠近電插座

卧鋪車卡共10間房，每間4張牀。房間大致正方形大小，長闊高2.2×1.93×2.22米，左右牀鋪相距50厘米，行李需放牀下底，若4人同坐下鋪談天進食較擠迫，或需「膝碰膝」。每張牀長2米、闊70厘米，上下鋪均有空間在牀上翻身，上鋪起牀時需小心「頂頭」，因與天花僅約80厘米。下鋪空間較多，牀邊亦有椅背可當梳化。

設施方面，每個牀位均有枕頭、被鋪、一次用拖鞋、閱讀燈及一個衣架，共用熱水壺、紙巾、一張小餐桌及垃圾桶。下鋪收費較貴，體驗及環境均較佳，不但有牀頭大玻璃窗可看風景，全房唯一電插座亦位於下鋪。

卧鋪車卡走廊有椅子及電插座，走廊不時人來人往，但空間較窄，不夠二人並肩而行。每卡車廂之間均設洗手間，坐廁及踎廁各一，並設兩個洗手盆。環境衛生尚可，附近亦有熱水供應。

餐飲方面，餐卡有售飯盒，價格15至68元人民幣，供應牛肉飯、宮保雞丁等，可付現金或微信支付及支付寶等電子支付，乘客亦可透過微信掃描牀鋪前的二維碼點餐，由乘務員送餐至卧鋪。

夫婦重溫卧鋪舊夢 自備杯麵免餐卡擠

不少乘客參加首發團一嘗高鐵卧鋪滋味。年逾六旬的顏氏家族一行4人報團，最年長的顏先生憶述，年輕時曾與太太搭30小時直通車，昔日直通車有3層牀，睡中間的最辛苦，不能伸直身，當時亦沒空調，開窗會吹到一面灰，今次與太太再搭卧鋪為重溫回憶，認為高鐵卧鋪空調足環境好，但空間比想像中小。4人亦自備杯麵，因聽聞全車600人僅一個餐卡，擔心太多人而早有準備。

陶家一家四口早年從北京移居香港，以往回鄉亦多搭高鐵，今次為讓兩子女體驗卧鋪，特地買票回鄉過周末。一家晚上在餐卡用膳，陶先生讚飯菜夠熱味道不錯，10歲兒子則稱可在卧鋪睡覺好玩，形容「發現新世界」。