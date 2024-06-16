早前「復活」 大成小學26/27年停辦 斥600萬助學生轉校

【明報專訊】今學年被教育局「派0班」小一後一度「復活」的孔教學院大成小學，其辦學團體孔教學院昨宣布，考慮到未來再派「0班」的機率不低，將於2026/27學年結束營辦該校，並在2025/26年度停收小一。孔教學院表示，小五及小六學生可留校就讀至升中，包括準小一生在內的其他學生則可轉讀同區小學，孔教學院將撥款共600萬元資助學生轉校。
料再派0班機率高
與同區4小學達共識
孔教學院表示已與同區4間小學達成共識，包括嗇色園主辦可立小學、天主教伍華小學、黃大仙天主教小學及天主教博智小學，大成小學的小一至小四學生可在2024/25學年轉校。轉讀津貼或官立小學的學生可獲1萬元助學金，購置新校服及書簿雜費等；現就讀私家班小一的學生，若轉讀其他私校的本地課程，則獲資助整個小學階段學費。孔教學院會為轉校學生提供免費補習班，直至2026/27年度學校停辦，協助學生銜接新校的學業進度。
孔教學院表示，因黃大仙區適齡入讀小一學童一再減少，評估未來再派「0班」機率不低，恐不能為學生提供持續而穩定的學習環境，因此決定停辦大成小學。教育局資料顯示，該校現時小一至小四各有一班。
大成小學去年6月向教育局申請轉開「私家班」，得以繼續營運。學校早前再次參加小一派位，2024/25學年「復活」重獲資助開一班。
教育界立法會朱國強呼籲辦學團體盡快舉行家長會及教師會議，詳細交代未來安排。對於辦學團體提供的過渡方案，朱認為務實可取，冀按時間表落實安排，教育局有需要應介入協調。