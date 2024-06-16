明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

早前「復活」 大成小學26/27年停辦 斥600萬助學生轉校

【明報專訊】今學年被教育局「派0班」小一後一度「復活」的孔教學院大成小學，其辦學團體孔教學院昨宣布，考慮到未來再派「0班」的機率不低，將於2026/27學年結束營辦該校，並在2025/26年度停收小一。孔教學院表示，小五及小六學生可留校就讀至升中，包括準小一生在內的其他學生則可轉讀同區小學，孔教學院將撥款共600萬元資助學生轉校。

料再派0班機率高

與同區4小學達共識

孔教學院表示已與同區4間小學達成共識，包括嗇色園主辦可立小學、天主教伍華小學、黃大仙天主教小學及天主教博智小學，大成小學的小一至小四學生可在2024/25學年轉校。轉讀津貼或官立小學的學生可獲1萬元助學金，購置新校服及書簿雜費等；現就讀私家班小一的學生，若轉讀其他私校的本地課程，則獲資助整個小學階段學費。孔教學院會為轉校學生提供免費補習班，直至2026/27年度學校停辦，協助學生銜接新校的學業進度。

孔教學院表示，因黃大仙區適齡入讀小一學童一再減少，評估未來再派「0班」機率不低，恐不能為學生提供持續而穩定的學習環境，因此決定停辦大成小學。教育局資料顯示，該校現時小一至小四各有一班。

大成小學去年6月向教育局申請轉開「私家班」，得以繼續營運。學校早前再次參加小一派位，2024/25學年「復活」重獲資助開一班。

教育界立法會朱國強呼籲辦學團體盡快舉行家長會及教師會議，詳細交代未來安排。對於辦學團體提供的過渡方案，朱認為務實可取，冀按時間表落實安排，教育局有需要應介入協調。

相關字詞﹕教育 香港

上 / 下一篇新聞