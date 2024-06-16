懲教設親子中心 在囚男無阻隔見子女

更生父：直接接觸重要

「我覺得沒有阻隔的接觸，對於我和小朋友很重要。」小明憶述入獄初期全靠太太帶兒子探訪，隔着玻璃相見，總感陌生。參與課程後，他終可在親子中心抱着兒子，一起玩耍，過程中學會如何稱讚及鼓勵兒子，雙方變得親近。出獄後小明積極求職，希望成為一個支持、關心、保護孩子的爸爸。

育有兩子的阿儀（化名）稱，丈夫去年入獄後不久，6歲長子就出現情緒及行為問題，「例如不見了東西，幾個星期前不見的，他會突然走來問能不能找回來」，若遭拒絕，長子就會歇斯底里地哭，她曾因情緒無法發泄而責罵他。丈夫參與課程後，長子獲安排到塘福懲教所探望爸爸，享受親子時光，長子第二次探監後已重拾笑容，再沒有行為問題；丈夫亦不時寫信稱讚兒子，或畫他們喜歡的貓咪，阿儀笑言「（爸爸）存在感是多了很多」。

善導會「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」獲賽馬會慈善信託基金資助，去年推出為期3年的第二期「Be My Hero」課程。懲教署表示，去年底分別在赤柱監獄、塘福懲教所及喜靈洲戒毒所設立男性在囚者親子中心，並與善導會合辦課程，為在囚父親提供親子活動及家庭生活教育，鞏固他們改過決心。

子女專道進出 囚父准穿便服

「藍巴士」計劃主管趙詩敏稱，「Be My Hero」目前服務約30個家庭，大多父親被判刑3年或以上，他們需上5堂課，學習與子女相處、溝通及認識子女性格特質等；兒童與照顧者亦需分別上3堂課，另安排兩次探監，由社工及港大研究員帶同小孩到懲教院所與父親參與親子活動，每次兩小時，完成課程後可繼續到親子中心探監。趙稱懲教署做了很多破格安排，包括為探監兒童提供專車或通道直接進入親子中心，避免看到監獄環境，亦會安排父親換去囚衣後才見子女。

合作伙伴、港大社會工作及社會行政學系項目經理馮一雷稱，不少在囚父親參與課程後有頗大轉變，包括意識到自己除了是在囚者，亦是一名父親；與他人相處上有進步，例如學會如何與子女及家人溝通，面對懲教人員時態度亦有改善。