明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

懲教設親子中心 在囚男無阻隔見子女

【明報專訊】不用隔着冰冷的玻璃抱一抱子女，是許多在囚父親的心願。懲教署去年底在3個院所設男性在囚者親子中心，供參與善導會「Be My Hero」課程的在囚者，透過小組活動及子女探訪重拾父職，維繫親子關係。45歲的更生爸爸小明（化名）說課程不僅改善他與兒子的關係，更讓他體會到做一個好父親的重要。

更生父：直接接觸重要

「我覺得沒有阻隔的接觸，對於我和小朋友很重要。」小明憶述入獄初期全靠太太帶兒子探訪，隔着玻璃相見，總感陌生。參與課程後，他終可在親子中心抱着兒子，一起玩耍，過程中學會如何稱讚及鼓勵兒子，雙方變得親近。出獄後小明積極求職，希望成為一個支持、關心、保護孩子的爸爸。

育有兩子的阿儀（化名）稱，丈夫去年入獄後不久，6歲長子就出現情緒及行為問題，「例如不見了東西，幾個星期前不見的，他會突然走來問能不能找回來」，若遭拒絕，長子就會歇斯底里地哭，她曾因情緒無法發泄而責罵他。丈夫參與課程後，長子獲安排到塘福懲教所探望爸爸，享受親子時光，長子第二次探監後已重拾笑容，再沒有行為問題；丈夫亦不時寫信稱讚兒子，或畫他們喜歡的貓咪，阿儀笑言「（爸爸）存在感是多了很多」。

善導會「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」獲賽馬會慈善信託基金資助，去年推出為期3年的第二期「Be My Hero」課程。懲教署表示，去年底分別在赤柱監獄、塘福懲教所及喜靈洲戒毒所設立男性在囚者親子中心，並與善導會合辦課程，為在囚父親提供親子活動及家庭生活教育，鞏固他們改過決心。

子女專道進出 囚父准穿便服

「藍巴士」計劃主管趙詩敏稱，「Be My Hero」目前服務約30個家庭，大多父親被判刑3年或以上，他們需上5堂課，學習與子女相處、溝通及認識子女性格特質等；兒童與照顧者亦需分別上3堂課，另安排兩次探監，由社工及港大研究員帶同小孩到懲教院所與父親參與親子活動，每次兩小時，完成課程後可繼續到親子中心探監。趙稱懲教署做了很多破格安排，包括為探監兒童提供專車或通道直接進入親子中心，避免看到監獄環境，亦會安排父親換去囚衣後才見子女。

合作伙伴、港大社會工作及社會行政學系項目經理馮一雷稱，不少在囚父親參與課程後有頗大轉變，包括意識到自己除了是在囚者，亦是一名父親；與他人相處上有進步，例如學會如何與子女及家人溝通，面對懲教人員時態度亦有改善。

相關字詞﹕善導會 父親節 在囚人士

上 / 下一篇新聞