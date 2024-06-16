視障爸爸：兒是我的眼 我是兒的耳

Isaac一出世便有700度近視，念中二時確診青光眼，至大學畢業僅餘一成視力。他說一開始對是否組織家庭亦戰戰兢兢，擔心視力差會拖累健視的伴侶和子女，但因與太太Melody有共識，二人又喜歡小孩，故諮詢醫生意見後決定生育。

Isaac記得，接妻兒出院那天初見兒子路加的情景：差不多要用接吻的距離「逐格逐格睇」，「眼晴、鼻子、面珠登……再用手摸輪廓，然後在腦海拼湊出整張臉……最開心是鼻子有點扁，很像我，最開心也是不像我，眼晴很大，而且也很健康！」他說，兒子的哭聲，在懷內軟綿綿、溫暖的觸感，令他感動更深。妻子懷孕時，他常對着Melody的肚子唱歌，兒子初次被抱哭個不停，結果他一唱歌便安靜下來，「感覺好得意，像是他一早聽過我的聲音」。

湊仔艱難 「好炆自己」

把兒子接回家後，Isaac慢慢感受到身為視障爸爸的局限，換片後難仔細清潔、餵奶有時會插到鼻子、抱兒子出牀曾撞到頭。Isaac說曾經「好炆自己」，「覺得自己好無用」，後來夫妻分工，太太主力照顧兒子，他則負責家務，每天提早起牀，上班前為全家洗晾衣服、煮飯，下班再化身「陪玩專員」，抱路加哄睡覺，一起聽發聲書學說話。

小手牽大手 有所領悟

嬰兒不開心尚會大哭表達情緒，Isaac偶然亦會擔心，兒子長大後，自己因看不到表情，無法掌握對方心情；兒子將來會跑會跳，他再也摸不着，沒信心可以獨自帶兒子到公園玩，也無法一起看電影、一起做運動。不過，最近一家三口出遊，令他有新看法。平常都是妻子抱兒子，Isaac再扶妻走路，有次因妻子手上太多東西，反而是剛學懂走路的兒子小手牽大手，帶着Issac走完一段路。「將來其實不會再是我牽着兒子，是他牽着我，他是我的眼睛。」Isaac說。

兒子成為自己的眼睛，那自己可為兒子做什麼？Isaac思考，或許他可以成為兒子的耳朵，用心聆聽需求，「希望可以讓他知道，爸爸會在他身邊聆聽他、啟發他」。

視障者搵工難 冀寫作引關注

目前Isaac在失明人協進會當公教大使，不時到小學做真人圖書館分享視障者生活。他說最近亦開始想像，未來要如何讓兒子認識爸爸作為視障者的經歷。近日他開始在網上平台Medium發表文章，除了分享視障爸爸湊仔經，亦分享他個人對生命、人際關係的看法。他現時在政府1823熱線當客戶服務主任，作為家中經濟支柱，他盼改善經濟能力，可惜視障者搵工難，希望透過寫作引起公眾關注。

訪問當日，牙牙學語的路加用小手捧着爸爸的臉，輕輕啄了一下。今天是父親節，仍會把爸爸說成「包包」的路加或許難有什麼表示，但對看不見的Isaac而言，簡單的一個親親抱抱，已是最甜蜜的禮物。

明報記者 孫澤芳