縫針女童仍危殆 父：最難過的父親節 稱睹頭按枕斥仁濟說法失實 醫局：全力配合警調查

【明報專訊】今日對兩女之父黎先生來說是「最難過的父親節」，4歲長女心悅上月因跌傷在仁濟醫院急症室縫合後腦位置傷口後心臟驟停，至今危殆，目睹整個過程的他一直自責，昨一談到女兒就淚流不止。他尤記得心悅當晚在急症室分流時還撒嬌「話要食雪糕」，詎料僅3分鐘的縫針過程，女兒由掙扎哭叫到靜止，翻過身來已「雙眼反白，條脷伸出來」，在深切治療部3周仍連自行呼吸都不能。黎說每日心都在流血，只望女兒早日康復「跟爸爸返屋企」。
女事前撒嬌要雪糕 出事反白眼
黎父昨開記者會首次講述事件，重申目睹醫護將女兒臉部朝下按在枕頭，質疑事件涉醫療事故，認為早前仁濟醫院記者會的說法失實，他上月已報警。警方昨回覆稱正向醫院查詢及調查，案件由新界南總區重案組跟進。
醫管局昨回覆稱，警方正調查個案，局方全力配合，並對事件非常難過，理解家屬感受，九龍西醫院聯網非常關注事件，會全力跟進及盡力為家屬提供可行協助，病人聯絡主任及醫療團隊一直與家屬保持密切溝通，交代女童臨牀情况，並提供心理支援。翻查資料，醫管局上月底曾發稿稱女童出事時為俯卧姿勢，頭部向右接受縫針。
首針後停掙扎 醫護：乖咗喎
黎父昨與立法會議員陳穎欣見記者，他提及女兒接受縫針時，自己站在牀尾安撫女兒，眼見站在牀頭的醫護一度掌心向下將女兒的頭埋在枕頭，縫完首針時女兒已停止掙扎哭叫，其中一名醫護說「小朋友乖咗喎」；直至縫完3針，才發現女兒心臟驟停。他昨在講述經過時數度泣不成聲，質問「點解（院方）唔將真相講出來？點解懷疑我個女有先天性咩病咩病？」
心悅經搶救18分鐘後回復心跳，被診斷為缺血性腦病變，出現腦腫及腦受損情况。事發後黎父一直自責，昨一度手按胸口，形容自己的心「被插咗一刀，每日都流血」。心悅有一個5個月大妹妹，黎父現時每日在醫院陪伴心悅20多個小時，盼一家四口能早日回復往日生活，「我美好家庭就咁畀佢摧毁咗」。
陳穎欣倡成立委員會獨立調查
陳穎欣質疑，若心悅當時是頭部向右接受縫針，為何醫護未能及時發現異常，認為應成立根源分析委員會，獨立調查事件原因，同時院方應檢視現有縫針程序指引是否不足。
明報記者
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