縫針女童仍危殆 父：最難過的父親節 稱睹頭按枕斥仁濟說法失實 醫局：全力配合警調查

女事前撒嬌要雪糕 出事反白眼

黎父昨開記者會首次講述事件，重申目睹醫護將女兒臉部朝下按在枕頭，質疑事件涉醫療事故，認為早前仁濟醫院記者會的說法失實，他上月已報警。警方昨回覆稱正向醫院查詢及調查，案件由新界南總區重案組跟進。

醫管局昨回覆稱，警方正調查個案，局方全力配合，並對事件非常難過，理解家屬感受，九龍西醫院聯網非常關注事件，會全力跟進及盡力為家屬提供可行協助，病人聯絡主任及醫療團隊一直與家屬保持密切溝通，交代女童臨牀情况，並提供心理支援。翻查資料，醫管局上月底曾發稿稱女童出事時為俯卧姿勢，頭部向右接受縫針。

首針後停掙扎 醫護：乖咗喎

黎父昨與立法會議員陳穎欣見記者，他提及女兒接受縫針時，自己站在牀尾安撫女兒，眼見站在牀頭的醫護一度掌心向下將女兒的頭埋在枕頭，縫完首針時女兒已停止掙扎哭叫，其中一名醫護說「小朋友乖咗喎」；直至縫完3針，才發現女兒心臟驟停。他昨在講述經過時數度泣不成聲，質問「點解（院方）唔將真相講出來？點解懷疑我個女有先天性咩病咩病？」

心悅經搶救18分鐘後回復心跳，被診斷為缺血性腦病變，出現腦腫及腦受損情况。事發後黎父一直自責，昨一度手按胸口，形容自己的心「被插咗一刀，每日都流血」。心悅有一個5個月大妹妹，黎父現時每日在醫院陪伴心悅20多個小時，盼一家四口能早日回復往日生活，「我美好家庭就咁畀佢摧毁咗」。

陳穎欣倡成立委員會獨立調查

陳穎欣質疑，若心悅當時是頭部向右接受縫針，為何醫護未能及時發現異常，認為應成立根源分析委員會，獨立調查事件原因，同時院方應檢視現有縫針程序指引是否不足。

明報記者

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