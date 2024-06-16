警防罪閉路電視 深水埗大角嘴增兩組

【明報專訊】警方4月時在旺角安裝15組防罪閉路電視鏡頭作技術測試。本報記者近日發現，深水埗及大角嘴各新增一組防罪閉路電視。警方表示，率先在全港18區罪案數字較高的615個位置安裝，今年年中陸續開始安裝其餘600組鏡頭，會持續審視計劃的成效，務求盡快完成安裝2000組閉路電視的目標。
本報記者昨實地觀察，大角嘴新增的鏡頭位於博文街2號對開，深水埗新增的鏡頭位於桂林街和元洲街交界。兩組新增鏡頭均設在燈柱上，每支燈柱有兩個鏡頭，一個黑色一個白色，拍攝街道的兩個方向，鏡頭外觀與旺角的相近。
與旺角的15組鏡頭一樣，燈柱上方貼有藍色貼紙，寫上「閉路電視運作中」告示，掃描告示上的二維碼會連結至警方文件，解釋閉路電視目的及選址原因。另外，桂林街與福華街交界有一支燈柱安裝了支架，但未完成安裝鏡頭，亦未貼有告示和二維碼。
居民稱感覺更安全 有街坊籲平衡私隱
大角嘴居民何女士支持計劃，她說博文街附近多車房，晚上人流較少，如有閉路電視「感覺更安全」。市民陳先生表示，理解政府提高整體社會安全，但擔心閉路電視變成監視市民活動的工具，認為政府應更謹慎平衡安全及私隱。楊先生則希望政府有更嚴格的資料存取措施，保障市民個人私隱。
相關字詞﹕防罪閉路電視