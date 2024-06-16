警防罪閉路電視 深水埗大角嘴增兩組

本報記者昨實地觀察，大角嘴新增的鏡頭位於博文街2號對開，深水埗新增的鏡頭位於桂林街和元洲街交界。兩組新增鏡頭均設在燈柱上，每支燈柱有兩個鏡頭，一個黑色一個白色，拍攝街道的兩個方向，鏡頭外觀與旺角的相近。

與旺角的15組鏡頭一樣，燈柱上方貼有藍色貼紙，寫上「閉路電視運作中」告示，掃描告示上的二維碼會連結至警方文件，解釋閉路電視目的及選址原因。另外，桂林街與福華街交界有一支燈柱安裝了支架，但未完成安裝鏡頭，亦未貼有告示和二維碼。

居民稱感覺更安全 有街坊籲平衡私隱

大角嘴居民何女士支持計劃，她說博文街附近多車房，晚上人流較少，如有閉路電視「感覺更安全」。市民陳先生表示，理解政府提高整體社會安全，但擔心閉路電視變成監視市民活動的工具，認為政府應更謹慎平衡安全及私隱。楊先生則希望政府有更嚴格的資料存取措施，保障市民個人私隱。